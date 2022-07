Oroscopo di Paolo Fox del 27 luglio 2022, le previsioni: malumori per la bilancia, difficoltà per lo scorpione

L'oroscopo di Paolo Fox per il giorno del 27 luglio 2022 prevede qualche noia per diversi segni: alcuni avranno delle problematiche da affrontare.

Mentre il mese di Luglio sta per terminare ecco le previsioni dell’oroscopo di mercoledì 27 luglio elaborate segno per segno da Paolo Fox.

Oroscopo Ariete

I nati nel segno mercoledì non avranno una giornata positiva in amore, forse a causa della stanchezza che potrebbe creare dei problemi e delle contraddizioni anche nel campo del lavoro.

Oroscopo Toro

Per i nati nel segno del Toro sarà importante affrontare immediatamente eventuali problemi che dovessero sorgere in amore. Per quanto riguarda il lavoro potrebbero arrivare nuove opportunità per cui si deve fare attenzione e guardarsi attorno.

Oroscopo Gemelli

Mercoledì giorno con troppa tensione per le situazioni spinose in corso nell’amore per cui è meglio affrontarle, così come per il lavoro.

Possibili alcuni piccoli problemi di salute.

Oroscopo Cancro

In questo giorno i cuori solitari restano in attesa ma non devono avere troppe pretese. Sul lavoro è necessario valutare con molta attenzione tutte le possibilità che potrebbero presentarsi.

Oroscopo Leone

L’ingresso della Luna nel segno porterà una giornata interessante per i nati nel Leone sia per quanto riguarda l’amore che il lavoro. Attenzione a proteggersi la pelle per il gran caldo.

Oroscopo Vergine

Mercoledì positivo in amore per le coppie stabili, mentre sul lavoro sarà necessario un maggiore impegno che sarà comunque premiato.

Sarà necessario avere la massima attenzione contro i colpi di sole.

Oroscopo Bilancia

I nati nella Bilancia dopo alcuni mesi di malumori avranno una giornata di mercoledì che porta la serenità a chi vive in coppia. Nel campo del lavoro è possibile l’apertura di nuovi e diversi orizzonti.

Oroscopo Scorpione

I nati nel segno mercoledì dovranno evitare le polemiche e sfruttare il buon momento dato dal transito nel segno della Luna e del pianeta Venere. Attenzione massima sul lavoro nel filtrare le ambizioni.

Oroscopo Sagittario

Belle notizie in arrivo per quanto riguarda l’amore con le giovani coppie che potranno programmare anche passi importanti.

Nell’ambito del lavoro arriva il momento giusto per un cambiamento e la ricerca di una nuova occupazione.

Oroscopo Capricorno

Giorno in cui fare grande attenzione per possibili crisi di coppia, con discussioni sui diversi punti di vista. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere una giornata stancante per cui è necessario riposarsi di sera.

Oroscopo Acquario

I nati nel segno devono sfruttare la giornata di mercoledì per parlare e appianare le situazioni difficili causate da problemi finanziari.

Nell’ambito del lavoro meglio rimandare le questioni in sospeso almeno sino a lunedì.

Oroscopo Pesci

I nati nel Pesci avranno una bella situazione astrologica e saranno favoriti se vogliono chiudere delle situazioni in sospeso. Nell’ambito del lavoro sono in arrivo delle idee positive.