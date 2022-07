Ilary Blasi, il tradimento di Totti scoperto con un investigatore privato e grazie alla figlia: cosa è successo davvero

Cominciano a diradarsi le nebbie che avvolgono l’affaire Ilary Blasi-Francesco Totti, attraverso l’emergere di dettagli che danno una spiegazione plausibile ad alcune scelte e vari comportamenti assunti dalla coppia che finora sono apparsi come inspiegabili.

Ilary Blasi e la scoperta del tradimento: i fatti di febbraio

Finora sul perché della sperabile Totti-Blasi si è detto tutto e il contrario di tutto. I punti fermi rimanevano però sempre gli stessi: Ilary e Francesco sarebbero stati divisi da terzi incomodi, ed un solo nome troneggiava sul resto, ovvero quello di Noemi Bocchi.

C’erano però dei dettagli che parevano incomprensibili: uno su tutti, la reazione di Ilary Blasi alla diffusione, a febbraio, delle voci di forte crisi e della foto che mostrava Noemi Bocchi allo stadio, poche file dietro il Pupone.

Lei, una sorta di Ilary Blasi allo stato larvale (stesso volto, stessi capelli, stesso stile) non evitava neanche alcune occhiate fugaci al Capitano.

Secondo alcune fonti che hanno parlato al settimanale Chi, sarebbe stato quello il punto di snodo. Non ci sarebbero stati dei messaggi compromettenti trovati sul cellulare di lei da parte di lui, ma una semplice evasione dalla realtà coniugale da parte di Totti, smascherata da una manciata di foto.

Ilary, in quel momento ignara di tutto, avrebbe messo il marito sotto terzo grado e lui avrebbe negato ogni cosa, convincendo lei della sua buona fede. Per questo motivo Ilary basi avrebbe scatenato la sua rabbia contro la stampa, andando da Verissimo e dicendo che i giornali si erano fatti una “figura di m***a” e non avevano capito niente.

Ilary Blasi e l’investigatore privato: Totti con la figlia Isabel da Noemi Bocchi

Ilary Blasi, però, non è nata ieri e, secondo quanto racconta Chi, da quel momento ha tenuto le antenne ritte.

Quando la figlia Isabel le aveva raccontato di avere due nuovi amici con cui spesso passava il pomeriggio -e che questi amici erano i figli di Noemi Bocchi– lei decide di vederci chiaro e chiede aiuto ad un investigatore privato, che le mostra la verità: Francesco Totti andrebbe a casa di Noemi Bocchi e, per non destare sospetti, si porterebbe la figlia.

Nel frattempo Ilary si concentra su L’Isola dei Famosi, non facendo trapelare alcuna tensione. Le foto di Chi di due settimane fa, dunque, non sono una sorpresa per la conduttrice, che è solo furiosa per il modo in cui il marito non è riuscito a nascondere la verità.

Va detto che, anche su questa versione dei fatti, non abbiamo conferme da parte dei due protagonisti della vicenda: Ilary, nel comunicato, spiegava chiaramente di non voler commentare ulteriormente i fatti: e, in effetti, la neo separata Blasi ha fatto baracche e burattini, ha varcato i confini italiani ed ha portato i figli in vacanza, trincerandosi nel silenzio, la privacy e la volontà di volare sopra la foresta messa al rogo senza bruciarsi le penne.