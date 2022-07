Uomini e Donne nuova edizione, Maria De Filippi vuole cambiare tutto: il trono si trasforma, ecco cosa succede

Maria De Filippi sarebbe pronta a cambiare tutto: per Uomini e Donne starebbe pensando a una sorta di ritorno alle origini e ad un cambiamento per portare in auge il trono classico.

A settembre Maria De Filippi potrebbe pensare a un vero e proprio rinvenimento in casa Fascino, con un restyling di Uomini e Donne. Al centro dei suoi pensieri, secondo alcune indiscrezioni, ci sarebbe infatti una separazione tra trono classico e trono over. Sarebbero anche chiari i motivi che avrebbero portato Queen Mary ad una riflessione di questo tipo.

Uomini e Donne, trono classico separato da trono over

In origine c’era solo lui, il trono classico, che non era classico ma era trono…e basta: ragazzi e ragazze che difficilmente superavano i 25 anni si scontravano e innamoravano davanti alla regina di Cuori del dating show.

A volte andava bene, a volte andava male: di sicuro andava sempre alla grande per gli ascolti di Mediaset, tanto da rendere il programma un’icona intoccabile della rete. Poi, con il trono over, vennero dei fenomeni imprevedibili: Angela Favolosa Cubista, il celebre Gabbiano, Gemma Galgani e numerosissime scene che hanno cambiato per sempre il concetto di trash televisivo. Oggi, il trono over sembra aver preso il posto di quello classico nel cuore degli italiani: le vicende sentimentali sul viale del tramonto divertono e trattengono di più degli amori post adolescenziali.

Da qui arriverebbe la decisione di Maria De Filippi di dividere i due troni, al fine di ridare una posizione di vantaggio ed indipendenza alla versione originale del programma, garantirgli più spazio e -forse- capire una volta per tutte se sia necessario metterci una pietra sopra -una pietra tombale.

Ça va sans dire.

Uomini e Donne nuova edizione, cosa sappiamo: il cast e i personaggi

Per quanto riguarda la prossima edizione del programma ci sono poche certezze, finora: si sa ad esempio che gli opinionisti saranno sempre loro, gli storici: Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino. Alcuni personaggi saranno quelli che ormai da stagioni e stagioni animano gli studi Elios: Riccardo Guarneri (uno dei più discussi), Armando Incarnato, Ida Platano e Gemma Galgani.