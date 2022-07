Francesco Totti furioso, la goccia che fa traboccare il vaso: attesa una sua dichiarazione nel giro di poche ore

Le indiscrezioni sulle presunte uscite di Francesco Totti insieme alla figlia Isabel, portata a casa di Noemi Bocchi durante i loro incontri allo scopo di sviare i sospetti, sarebbero la goccia che ha fatto traboccare il vaso del Pupone.

Francesco Totti si è rifugiato nel silenzio più totale da mesi a questa parte ma ora sarebbe pronto a passare all’azione.

Francesco Totti furioso dopo il gossip su Isabel

Secondo alcune fonti, come riporta Il Corriere della Sera, Francesco Totti sarebbe oltre il limite della pazienza e sarebbe pronto a esplodere. Il Capitano sa di essere davanti a una situazione paradossale: la scelta di rimanere nel silenzio più totale, presa sia da lui che da Ilary Blasi, non ha affatto placato gli animi.

Anzi: le chiacchiere non hanno fatto che crescere, sovrapporsi, confermarsi e negarsi a vicenda. Chi diceva che ci fosse un patto tra i due ex coniugi; chi supponeva che Totti già vivesse insieme a Noemi Bocchi; chi parlava di messaggi trovati da lui sul telefonino di lei.

Francesco Totti, solo silenzio dopo febbraio ed il comunicato di separazione

Va detto che le smentite di febbraio (soprattutto quella di lui, che in effetti con il senno di poi risultava poco convinta) hanno tolto buona parte della credibilità al Pupone e a Ilary Blasi.

Lei ora viene giustificata con la tesi dell’inconsapevolezza: forse, dopotutto, al tempo Ilary smentiva perché non sapeva, e non credeva.

Lui, invece, ne sta uscendo da colpevole al 100%: più passa il tempo e più è lui che sembra aver tradito, sbagliato, rotto patti, osato. Addirittura, avrebbe usato -questa è la tesi di ieri- la figlia Isabel come strumento per sviare i sospetti dal tradimento: l’avrebbe portata a casa di Noemi Bocchi, a giocare con i figli dell’amante (presunta? Effettiva? Ancora non è chiaro).

L’inserimento di Isabel nel gioco del gossip avrebbe fatto esplodere il Pupone: d’altronde, se una cosa è chiara, è che i due stanno mantenendo il silenzio per proteggere i figli sopra ogni cosa.