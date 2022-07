Ermal Meta torna a parlare dopo l’annullamento dei concerti: le sue condizioni di salute dopo le notizie dell’altro giorno

Ermal Meta qualche giorno fa era stato costretto ad annullare i suoi impegni di lavoro per via di alcuni problemi di salute dei quali doveva trovare soluzione. Ora gli aggiornamenti.

Pochi giorni fa Ermal Meta aveva condiviso con i suoi fan ciò che gli stava accadendo. Per motivi non meglio chiariti ed in quel momento ancora poco chiari, aveva avuto una manifestazione fisica incontrollata che non gli avrebbe permesso di esibirsi sul palco di lì a poco. Le immagini pubblicate su Instagram dal cantante avevano sconvolto il pubblico dei follower: una parte della sua testa e del volto appariva tumefatta, ingrossata, gonfia. Il cantante stesso non aveva idea di cosa potesse causare una reazione di quel genere. oggi, il cantante ha dato qualche informazione in più su come procederà il suo tour.

Ermal Meta, cosa accadrà al suo tour estivo

Nelle scorse ore Ermal Meta è tornato a parlare: non vi sono aggiornamenti sul suo stato di salute, ma il cantante ha voluto chiarire che sono solo due le date del suo tour che salteranno: “Ciao Amici, al contrario di quel che è stato riportato da alcuni siti (boh!) il tour prosegue seppur con qualche piccola modifica. Purtroppo le date del 29 e del 30 luglio verranno annullate. Necessito di qualche giorno in più per tornare ad avere un volto normale”.

Il cantante ha anche dato un po’ di informazioni riguardo al rimborso dei biglietti e su come ottenerlo: “I biglietti saranno interamente rimborsabili entro il 28 agosto presso i circuiti utilizzati in fase di acquisto.

Mando un abbraccio a tutti coloro che avrebbero voluto venirci a trovare nelle date di Trento e di Monte Cucco. Spero di poterci ritornare presto”.

La grande novità sui concerti: le parole del cantante

Quando vedremo di nuovo Ermal Meta sul palco? Presto, dopotutto: “Il prossimo appuntamento è direttamente il 31 luglio a Porto Recanati. Ho una bella notizia per tutti quelli che mi scrivono per una data in Puglia. Ci vedremo il 12 agosto! (…) Vi abbraccio e vi ringrazio per l’affetto he mi state riservando”.