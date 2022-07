Non Dirgli Mai, il vero significato della canzone di Gigi D’Alessio che divenne famosa con Sanremo 2000

Nel 2000 Gigi D'Alessio arrivò a Sanremo cantando Non dirgli mai e facendo sognare gli italiani. Ancora oggi è nota per essere una delle canzoni di successo del cantante.

La canzone di Gigi d’Alessio, Non Dirgli Mai, rappresenta il cantautore napoletano dal punto di vista artistico, essendo un vero e proprio cavallo di battaglia immancabile in ogni suo concerto o spettacolo. Oltre a essere il brano con il quale l’artista campano si è fatto conoscere al Festival di Sanremo, nonostante siano trascorsi oltre vent’anni, ancora oggi il suo significato è molto attuale per molte persone che si ritrovano all’interno del testo di questo pezzo intramontabile.

Non dirgli mai: significato della canzone

Non dirgli mai di Gigi d’Alessio racconta di una storia d’amore finita che però vede ancora il sentimento amoroso presente in lei nonostante sia ormai accoppiata a un altro fidanzato.

La sofferenza dell’uomo è resa ancor più struggente dai bellissimi ricordi che gli affiorano in mente: lui stesso invita la sua ex ragazza a non fare parola con il suo attuale nuovo fidanzato di tutto quanto vissuto insieme precedentemente, quasi a voler proteggere le piacevoli condivisioni trascorse e voler salvaguardare il presente.

Il testo vuole esprimere il modo in cui ciascuna storia d’amore possa lasciare un ricordo in ogni persona coinvolta ed è proprio questa accezione che fa, del brano, un pezzo universale che si adatta alla quotidianità di molti.

Non dirgli mai, di cosa parla: la storia d’amore finita

Il racconto fa riferimento a un amore presumibilmente giovanile (comprensibile interpretando alcuni versi del testo, come “le corse in bicicletta a primavera”, “il primo bacio a Napoli”, “le liti sui capelli e gli occhi immaginando un figlio”) carico di entusiasmo e di un sentimento che, nonostante l’età e le prime esperienze, non appare superficiale, ma ben radicato e profondo, al punto di lasciare il segno nel cuore di entrambi i protagonisti.

Non si sa perché questa storia sia terminata, ma vi è la certezza che continuerà nel cuore dei due protagonisti, anche se lontani fisicamente.

Il ricordo, a volte, è lacerante, ma al tempo stesso sa essere piacevole e vivo.

Il protagonista della canzone di Gigi d’Alessio, Non dirgli mai, mostra rispetto per il nuovo compagno della ex fidanzata, stimolando quest’ultima a dimostrare comunque al nuovo amore il proprio sentimento, facendo in modo che il ricordo del passato non rovini la nuova storia da lei intrapresa.