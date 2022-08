Cecilia Zagarrigo mamma, è nata Mia: parto difficile e cesareo d’urgenza, “48 ore estenuanti”

Cecilia Zagarrigo è diventata mamma: la compagna di Moreno Casamassima ha partorito la piccola Mia lo scorso 30 agosto, che ora diventerà un giorno doppiamente speciale: oltre a essere il compleanno della sua bambina negli anni futuri è anche il compleanno della stessa Zagarrigo.

Cecilia Zagarrigo e Moreno Casamassima, un amore esploso all’improvviso

Cecilia Zagarrigo e Moreno Casamassima stanno insieme da poco ma sono già diventati una famiglia: qualche mese fa avevano dato la notizia della gravidanza, e con l’occasione lei aveva speso parole molto tenere nei confronti del compagno: “Noi, in fondo, l’abbiamo sempre saputo.

La nostra era solo paura. Paura di rovinare la nostra amicizia, quel legame che ci teneva uniti come se fossimo sempre stati una coppia. Paura di perderci se le cose fossero andate male. Paura di non essere più noi, con quelle chiamate interminabili che dovevano essere lavorative e che poi finivano con: ‘Si, ma tu come stai? Cosa fai? Dove sei?’, chiamate che pregavo non finissero mai. E allora facevamo finta di niente, io con la mia vita e tu con la tua, sempre pronti ad esserci l’uno per l’altra ma con la speranza, in fondo, di iniziare ad esserci in un modo totalmente diverso”.

Zagarrigo ed il compagno Moreno Casamassima si conoscono infatti da molto tempo e lavorano insieme, ma solo ultimamente hanno capito di essere così legati anche sentimentalmente.

Cecilia Zagarrigo, un parto difficile: “48 ore estenuanti”

Pochi giorni fa Cecilia Zagarrigo aveva raccontato che sperava che sua figlia non nascesse proprio il giorno del suo compleanno (come invece è stato) perché in quel caso i festeggiamenti per lei sarebbero “scomparsi” del tutto..allo stesso tempo aveva riso su Instagram perché il fidanzato aveva rivelato di sperarlo, in quanto sarebbe stato più facile ricordarsi una sola data anziché due per festeggiare entrambi i compleanni.

Alcuni indizi sul fatto che stesse arrivando il momento del parto erano arrivati verso il 28, quando Moreno Casamassima aveva pubblicato un video ed aveva fatto intuire di essere diretto con la compagna verso l’ospedale. Della piccola Mia, però, nessuna notizia fino al 30. A quanto pare non dev’essere stata una nascita facile, tanto che Zagarrigo ha parlato di “48 ore estenuanti” ed ha spiegato che, alla fine, era stato necessario ricorrere ad un parto cesareo, per motivi che la neo mamma ha promesso di raccontare nei prossimi giorni.