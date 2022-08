Oroscopo di Paolo Fox del giorno 1 agosto 2022: Vergine inarrestabile in amore, Scorpione in risalita

Si apre il mese di agosto ed anche per questo lunedì arrivano le previsioni dell’oroscopo segno per segno elaborate da Paolo Fox.

Oroscopo Ariete

I nati nel segno in questo giorno potrebbero avere delle belle novità in amore. Sarà però necessario lasciare da parte tutti gli impegni nel campo del lavoro ed iniziare a godersi le meritate vacanze.

Oroscopo Toro

Per i nati nel Toro con lunedì si apre un periodo un po’ negativo soprattutto a causa dell’ansia e dello stress. L’importante è non avere paura di lasciarsi andare. Nel lavoro esistono molte cose da recuperare.

Oroscopo Gemelli

Il periodo buio in amore nella vita dei Gemelli si sta allontanando ma è necessario ricordare sempre quello che si è passato, ricordando tutte le sensazioni.

Giornata calma per quanto riguarda il lavoro.

Oroscopo Cancro

La giornata di lunedì potrebbe portare tante novità per i nati nel segno del Cancro, che potrebbero continuare anche nei giorni successivi. L’importante è ampliare le conoscenze e guardare oltre cercando di ricordarsi le cose buone della vita.

Oroscopo Leone

I nati nel segno in questo giorno hanno le carte in regola per avere successo nel campo dell’amore e quindi devono osare di più. La conoscenza di alcune persone ignorate fino a questo momento, potrebbe causare stupore.

Oroscopo Vergine

I nati nella Vergine devono mettersi in gioco in amore e non nascondersi per la paura di sbagliare. Credere in sé stessi è il primo passo verso la strada del successo.

Oroscopo Bilancia

I nati nel segno in questo giorno non hanno niente da perdere e possono provare tante cose in amore. L’importante è godersi tutto il possibile ogni giorno, anche nel campo del lavoro.

Oroscopo Scorpione

I nati nel segno negli ultimi tempi hanno avuto dei malumori e affrontato delle situazioni di crisi, sentendosi persi dal punto di vista dell’amore ma questo non deve abbatterli.

Il lavoro prosegue senza grossi problemi.

Oroscopo Sagittario

Per i nati nel Sagittario è necessario focalizzare tutte le energie nell’ambito del lavoro, contando anche sull’appoggio incondizionato del partener e della fiducia delle persone che gli vogliono bene.

L’importante è non scoraggiarsi.

Oroscopo Capricorno

Per i nati nel Capricorno è in arrivo un momento di paura per cui si deve cercare di tenere duro il più possibile. Sul lavoro è importante non lasciarsi distrarre dalle varie situazioni che si presenteranno.

Oroscopo Acquario

Un cambiamento potrebbe essere la soluzione giusta per i nati nel sego, specialmente si porta una maggiore tranquillità.

E’ necessario iniziare ad ascoltare le persone vicine.

Oroscopo Pesci

I nati nel segno non devono commettere l’errore di soffermarsi sulle cose negative, in quanto alcuni sbagli portano anche nuove consapevolezze. Nel lavoro sono attese delle sorprese in breve tempo.