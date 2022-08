Claudia Cardinale, dopo la notizia del ricovero in casa di riposo arrivano alcune dichiarazioni dall’attrice

A quanto pare Claudia Cardinale sta molto bene, gode di ottima salute ed è in compagnia dei suoi cari. Una dichiarazione fornita dall’attrice in prima persona ad Ansa smentirebbe nella maniera più assoluta le affermazioni riportate da Dagospia in un articolo e che sostenevano che la Cardinale fosse stata portata in una casa di riposo contro la sua volontà.

Le parole di Claudia Cardinale toglierebbero qualsiasi dubbio sulle sue condizioni fisiche ed emotive: “Sto accanto alla mia famiglia e sono in piena salute. E auguro una felice estate a tutti”.

Claudia Cardinale, la notizia di Dagospia e l’ultimo avvistamento in pubblico

Di Claudia Cardinale in realtà non si avevano tracce da un pezzo: la sua ultima apparizione pubblica era avvenuta il 30 maggio scorso, quando si era recata a Tunisi, a La Goulette, per inaugurare una strada che le era stata appena intitolata.

L’attrice in quell’occasione aveva parlato con nostalgia e commozione della sua giovinezza, visto che è nata e cresciuta proprio in terra tunisina. In quell’occasione l’attrice ha ballato danze popolari tunisine ed ha ricevuto molti doni ed omaggi. Negli ultimi mesi si sapeva che la Cardinale aveva anche vissuto un dolore forte dovuto alla morte dell’attore Jacques Perrin, suo partner in La Ragazza con la valigia e caro amico di lunga data.

Claudia Cardinale, dopo una lunga e importante carriera, è andata a vivere a Parigi dove si troverebbe tuttora.

La notizia della sua presunta nuova e involontaria residenza in una casa di riposo era arrivata ieri, quando Dagospia, in un articolo di aggiornamento sul gossip della settimana, aveva scritto: “Si sparge sempre di più la voce che Claudia Cardinale non viva più nel suo appartamento parigino. Sarebbe ricoverata, non secondo la sua volontà, secondo una sua amica romana, il una casa di riposo nella provincia francese”.