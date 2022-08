Giovanni Ciacci è il primo concorrente ufficiale del GF Vip: la rivelazione inedita durante l’intervista

Giovanni Ciacci è il primo concorrente del GF Vip la cui presenza è stata resa ufficiale: in una lunga intervista Ciacci ha anche raccontato di voler mettere in primo piano la sua sieropositività.

Giovanni Ciacci sarà uno dei concorrenti del GF Vip. La prossima edizione, che vedremo il prossimo autunno e che potrebbe protrarsi per svariati mesi, vedrà lo stilista dei vip insieme a molte altre persone cimentarsi nell’esperienza di condividere le 4 mura della casa del reality show.

Giovanni Ciacci al GF Vip, lo stupore con Alfonso Signorini

La rivelazione sulla partecipazione al GF Vip è arrivata nel corso di un’intervista concessa ad Alfonso Signorini, direttore di Chi e conduttore del reality: “A proposito di programma importante, lo sai che c’è il Grande fratello Vip che ti aspetta? Ti comunico che sei il primo concorrente ufficiale del Grande fratello Vip!

” Ha infatti detto Signorini a Ciacci, che ha risposto: “Vuoi dirmi che sono ufficialmente un vippone? Adoro! Accenderò un faro su questa malattia e sarà la prima volta che si parlerà di Hiv in un programma seguitissimo di prima serata. Tu e Mediaset mi avete dato una grandissima possibilità e di questo voglio veramente ringraziarvi”.

Giovanni Ciacci sieropositivo: “Mi sono sentito tradito, umiliato”

Ciacci, nello specifico, si riferisce al fatto rivelato proprio durante l’intervista, nel corso della quale ha parlato per la primissima volta del fatto di essere sieropositivo: “Oggi, con le cure, il tasso virale nel sangue viene annullato e non ci si ammala più di Aids.

Certo, si muore ancora: chi non si può o non vuole curarsi o chi si accorge troppo tardi della sua sieropositività, magari in Aids conclamato.

Ecco, in questi casi è difficile intervenire con successo sulla malattia”. Ciacci ha anche raccontato che in passato avrebbe avuto grossi problemi in televisione a causa della sieropositività: “Mi hanno raccontato che una mia famosa collega è andata da un direttore di rete della sua azienda a dirgli di non farmi lavorare ero malato.

Lì per lì mi sono sentito tradito, umiliato, poi mi sono detto ‘Sai che c’è? Ti mostrerò che posso lavorare a faccia scoperta e coglierò l’occasione di poter raggiungere tante persone che mi seguono in tv per raccontare cos significa oggi essere sieropositivo”.