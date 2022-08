“Claudio Amendola e Francesca Neri si separano: dopo 25 anni d’amore si dicono addio”. L’indiscrezione

Secondo il settimanale Diva e donna, l’attore romano e la produttrice si separano. I due stanno insieme da 25 anni e sono entrambi molto stimati nel settore cinematografico.

“Amendola e Neri si separano”: l’annuncio di Diva e donna

Un’estate burrascosa quella del 2022, che vede il binomio Vip e matrimonio proprio non andare d’accordo. Dopo la separazione più seguita d’Italia, cioè quella tra Ilary Blasi e Francesco Totti, che continua a sorprendere con colpi di scena, un’altra storica coppia romana. Si tratta questa volta di Claudio Amendola e Francesca Neri, che secondo il titolo di copertina di Diva e Donna, sarebbero al punto di rottura.

Stando alle ricostruzioni, Amendola avrebbe già traslocato dalla casa in cui viveva con Neri, tuttavia finora si tratta soltanto di indiscrezioni. Dall’unione tra l’attore e la produttrice è nato un figlio, che oggi ha 23 anni. Neri aveva parlato di lui in un’intervista a cuore aperto a Oggi, a cui aveva spiegato il dolore sull’assenza del figlio durante la sua malattia. “Non c’è stato si è protetto e io ho veramente avuto paura di perderlo”. In quell’occasione l’attrice e produttrice aveva rivelato il timore che al figlio rimanesse un’idea negativa della madre: “Il terrore grande – aveva spiegato – è stato che gli rimanesse un’immagine della mamma dolente, immobile, depressa”.

Claudio Amendola e la malattia di Francesca Neri: lo sfogo dell’attore a Verissimo

Francesca Neri soffre da tempo di cistite interstiziale cronica, una malattia che Amendola aveva definito “non chiara”. In un’intervista a Verissimo, l’attore aveva spiegato che si tratta di “Una cosa che non riesci a riconoscere, una difficoltà fisica a vivere le giornate”. L’attore aveva parlato della difficoltà della moglie nell’affrontare la patologia ma aveva poi spiegato che era stato naturale starle accanto.

“È stato il mio compito ed era quello che dovevo fare. È stato molto più difficile per lei, aveva spiegato”. In un’altra occasione, Francesca Neri – che ha anche scritto un libro sulla sua malattia – aveva raccontato a Silvia Toffanin: “Non era scontato che Claudio mi stesse vicino, vedevo la sua difficoltà e anche la sua impotenza”. L’attrice aveva raccontato di aver pensato di allontanarsi “Ci ho provato, a tratti aspettavo che andasse via lui. Però non ha mollato”. Quindi aveva spiegato la tenacia di Amendola: “Mi ritrova sempre, come io faccio con lui”. Ora la storia tra i due potrebbe essere arrivata al capolinea, ma in realtà nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni, quindi al momento si tratta soltanto di un’indiscrezione.