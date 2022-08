Federica Panicucci, alle Maldive accade il disastro, il racconto su Instagram della conduttrice

Federica Panicucci e il dramma. Federica Panicucci e il disagio esistenziale. Federica Panicucci e l’indigenza. Difficile dire chi siano i due protagonisti della vicenda che andiamo a raccontare: uno è sicuramente Federica Panicucci, l’altro, non si capisce bene.

Si sa però che sui giornali oggi non si parla d’altro e che qualcuno nel mondo dei media si sta scatenando coi titoli: non si può evitare di leggere della “disavventura”, delle “vacanze rovinate” della biondissima conduttrice, che si è ritrovata alle Maldive in sola compagnia di uno spazzolino da denti.

Federica Panicucci, le valigie perse e le tragedie

La questione è stata raccontata dalla stessa Panicucci su Instagram ai follower.

Si tratta banalmente della concretizzazione del timore numero uno di chiunque faccia voli lunghi e debba affrontare degli scali: la perdita delle valigie. “Marco ed io siamo partiti per qualche giorno per il nostro posto del cuore -c’è chi ha il posto del cuore nella casa di famiglia in montagna o a Finale Ligure, loro no: le Maldive, ndr- tutto meraviglioso tranne che siamo atterrati ieri mattina alle 10 e le nostre valigie no”.

Come sopravvivere alle Maldive senza tacchi alti

Meno male che alle Maldive non servono grandi beni di prima necessità: “Sono stata praticamente un giorno e mezzo senza niente, solo con uno spazzolino da denti e nient’altro”, ha spiegato la Panicucci, dicendo di aver indossato per un giorno e mezzo “una t-shirt omaggio del posto dove siamo”.

Per quanto riguarda il marito il problema non sussiste: si sa che gli uomini hanno meno necessità, e infatti, spiega la Panicucci, “per lui è diverso”.

Il terribile momento di disagio è ormai alle spalle: sia il feed instagram di Federica Panicucci che quello del compagno Marco Bacini mostrano immagini meravigliose del paradiso terrestre in cui si trovano, e nel quale resteranno per la durata delle vacanze.