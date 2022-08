Uomini e Donne, Luca Salatino e Soraia pronti al grande passo? Le immagini su Instagram che tolgono ogni dubbio

Se esistesse un premio per la coppia di Uomini e Donne più imprevedibile dell’anno, lo vincerebbero senza ombra di dubbio Soraia Cerruti e Luca Salatino. La coppia nata nel giugno scorso ha all’attivo un numero di alti e bassi (forse veri, forse creati ad hoc da loro stessi) altissimo, tanto che fino a poche settimane fa veniva data per spacciata. Ora, un’immagine fa intendere tutto il contrario ed ha già lasciato a bocca aperta i fan della coppia.

Dopo la scelta, erano spariti nel nulla: scomparsi dai radar social, che sono gli unici che contano davvero per una coppia di Uomini e Donne. Dopodiché si erano alternati momenti di grandi dichiarazioni d’amore a lontananza e distacco: quando lui era andato dall’amico Matteo Ranieri ignorando la fidanzata poco lontana, Soraia Cerruti aveva cominciato a condividere frasi dal tenore rancoroso che non lasciavano spazio all’immaginazione.

Luca Salatino e Soraia, spunta l’anello al dito di lei

Poi era arrivata la svolta: Luca Salatino era arrivato da Soraia portando un carico di doni, fiori, complimenti e smancerie e da allora il serio era tornato. Negli ultimi giorni i due hanno posato per un servizio fotografico mostrandosi complici e con grande scorrimento di dediche romantiche: “Non avrei mai pensato di trovare una persona come te al mio fianco……sei una parte del mio cuore ❤️ Tu già sai…… Amare qualcuno non è solo un forte sentimento, è una scelta, una promessa, un impegno” ha scritto lui, ricevendo cuori su cuori nei commenti -e non solo da parte della sua fidanzata.

Oggi, poche ore fa, la bomba è esplosa: nelle stories di lei è apparso un dito inequivocabilmente femminile, inequivocabilmente suo, con un anello di diamanti modello tennis, con la scritta: “Ebbene sì, ragazze”. Ebbene cosa? Beh, difficile non intuire: Luca Salatino dev’essersi esposto definitivamente sui suoi sentimenti, e potremmo forse assistere ad un matrimonio lampo.

A conferma di ciò, è giunta la condivisione della story sul profilo di lui, con tanto di emoticon a forma di cuore a certificare che non si trattava di un “ebbene sì, ragazze…mi sono comprata un anello”.

le immagini apparse nelle stories di lei

Poche ore dopo, la verità: era uno scherzo

in realtà, poche ore dopo la coppia si rivela per quella che è: un duo di autentici umoristi. Salatino e compagna hanno specificato dopo un po’ che non si trattava di un anello da proposta di matrimonio, ma di un “semplice regalo”.

Lui, comunque, rimane possibilista: “Non sia mai, può darsi anche che te lo chieda eh, dipende…vediamo un po’ come ci comportiamo”.