Auto a tutta velocità sfonda lo stabilimento balneare di Federica Panicucci: “Poteva essere una strage”

Sul suo profilo Instagram, la showgirl preoccupata ha mostrato i video dell’accaduto ed espresso solidarietà verso il proprietario dello stabilimento balneare.

Federica Panicucci spaventata: l’incidente nel suo stabilimento balneare

Dopo l’inconveniente delle scorse ore, che ha visto la conduttrice Mediaset iniziare la vacanza alle Maldive con il piede sbagliato, Federica Panicucci vive un nuovo momento di paura anche se questa volta probabilmente a distanza. “Questo è quello che è accaduto ieri all’ora di pranzo al mio bagno di Forte dei Marmi” – scrive la showgirl nelle stories del suo profilo Instagram.

E pubblica il video di quanto accaduto in Versilia: “Un’auto a tutta velocità ha sfondato le recinzioni e le cabine ed è entrata in spiaggia” – spiega Panicucci. Le immagini riprese probabilmente dalle telecamere di sicurezza e pubblicate in sequenza da Panicucci mostrano innanzitutto due ragazze camminare su una strada che conduce alla struttura. Pochi secondi dopo il loro passaggio, un’auto sfreccia a tutta velocità e gira in direzione stabilimento. Un’altra telecamera allora riprende il momento esatto in cui il cofano della macchina – un grosso suv grigio scuro – distrugge la barra di passaggio automatica posta all’ingresso dello stabilimento ed entra a velocità altissima nel cortile travolgendo tutto ciò che incontra.

per fortuna non c’è stato nessun ferito ma i danni a cose sono certi.

Federica Panicucci incidente suv Forte dei Marmi

Incidente nello stabilimento balneare di Federica Panicucci: i danni e le reazioni

Federica Panicucci sembra essersi spaventata moltissimo vedendo le immagini. Felice che si sia evitato il peggio, la showgirl ha detto: “È stato un miracolo, poteva essere una strage” e commentato la scena come “impressionante”.

Secondo quanto ricostruito da la Repubblica, l’auto, di targa svizzera, avrebbe distrutto completamente una cabina e una pergola dove i bagnanti si fermano a pranzare.

Una volta in spiaggia, il veicolo avrebbe travolto giochi e attrezzature, fermandosi solo a pochi passi di ombrelloni e lettini. Non è chiara la dinamica dell’incidente, ma secondo la Repubblica, la persona alla guida dell’auto avrebbe perso il controllo dell’auto. Mentre guidava, avrebbe premuto per sbaglio l’acceleratore e poi in preda al panico non avrebbe potuto frenare, continuando invece ad accelerare. Nello stabilimento, frequentato da molti altri vip, i proprietari hanno già cominciato a riparare i danni.