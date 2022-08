Jennifer Coolidge aka ‘la mamma di Stifler’: “Senza American Pie non sarei mai andata a letto con 200 persone”

In un’intervista a Variety, l’attrice ha parlato dell’effetto American Pie sulla sua carriera. Molti i benefits di quel film che l’ha resa famosa, tra questi, l’exploit della sua vita sessuale.

Jeanine Stifler di American Pie interpretata da Jennifer Coolidge si racconta

Nella commedia, Jennifer Coolidge vestiva i panni della “mamma di Stifler” e così facendo sdoganava il termine MILF (Mother I’d like to f**k). L’acronimo, politicamente scorretto, era in voga in un’epoca in cui il cinema, soprattutto quello comico, viveva di doppi sensi, molto spesso a sfondo sessuale e quasi sempre rivolti alle donne.

Oggi questa concezione è nettamente cambiata – almeno in apparenza – ma il retaggio di quegli anni rimane ancora più o meno marcatamente negli attori che erano all’apice della carriera. Jennifer Coolidge in quegli anni è stata lanciata in tutto il mondo e il suo ruolo era fortemente legato alla sua immagine. L’attrice era infatti la mamma sexy di Steven Stifler, detto Steve, uno dei protagonisti di American Pie interpretato Seann William Scott. Provocante, consapevolmente seducente, quel personaggio era nel film il sogno erotico degli amici del ragazzo, che erano a loro volta lo specchio della società anni tra i Novanta e i Duemila: adolescenti con l’ormone vivo e senza troppi freni inibitori.

Ad ogni modo, il personaggio interpretato da Jennifer Coolidge era ricco di personalità e per questo motivo è diventato iconico negli anni. Ora l’attrice è tornata a parlare di quel film al magazine Variety, rivelando quali effetti ebbe su di lei.

Jennifer Coolidge e le conseguenze di essere la mamma di Stifler sulla sua carriera

“Ho ricevuto dei vantaggi dall’essere una milf e molta attività sessuale da American Pie” – ha detto l’attrice.

“Ci sono stati così tanti benefici nel fare quel film“- ha spiegato – Voglio dire, senza quel film ci sarebbero circa 200 persone con cui non sarei mai andata a letto”.

Oggi Coolidge ha 60 anni ma è praticamente uguale al primo American Pie. Oltre alla serie, che ha dato vita a quattro film, cinque spin-off e un documentario, l’attrice ha vestito i panni di Sophie Kaczynski nella sitcom 2 Broke Girls e di Tanya McQuoid in The White Lotus, attualmente in fase di registrazione. In televisione, è stata Brittanny Pierce nella serie televisiva Glee. Autoironica e sempre in movimento, Jennifer Coolidge lavora anche con produzioni indipendenti cercando di rimanere nell’ambito delle commedie.