Uomini e Donne, tutto sull’edizione che comincia a settembre: chi sono i tronisti e chi torna delle scorse stagioni

Uomini e donne è uno dei programmi di maggiore successo delle reti Mediaset. Il programma condotto da Maria De Filippi sarà presente nel palinsesto di Canale 5 anche nella stagione 2022/2023, con le prime puntate che andranno in onda a partire dalla seconda metà del mese di settembre.

I nuovi tronisti

Quella che è stata definita la “trasmissione dei sentimenti” riparte con al centro dell’attenzione la presentazione dei nuovi “tronisti”. La fascia oraria sarà la stessa delle edizioni precedenti con Uomini e donne che prenderà il posto delle soap che sono andate in onda nel periodo estivo dalle 14.45 alle 16.10.

In queste ultime settimane le indiscrezioni sui nomi dei nuovi tronisti si sono succedute a raffica ma negli ultimi giorni sono spuntate anche alcune indiscrezioni sul trono over. Tra i candidati che potrebbero essere presenti nelle prime puntate della nuova edizione, spicca un nome conosciuto, quello di Federica Aversano, che in passato è stata una delle corteggiatrici di Matteo Ranieri che durante la scelta finale era stata rifiutata dal tronista. Altro nome caldo è quello della nipote di Gemma, Carola Galgani, che ha conquistato il pubblico dei social grazie alle sue apparizioni insieme alla zia, e questo ha portato alcuni fan a chiedere per lei a Maria De Filippi, un posto da tronista nella stagione che va ad iniziare.

Possibile nuovo confronto tra Ida e Riccardo a Uomini e donne

Tra le varie situazioni che potrebbero verificarsi nelle puntate di settembre di Uomini e donne, potrebbe verificarsi anche un nuovo confronto tra due dei personaggi protagonisti del finale della scorsa stagione, Riccardo Guarnieri e Ida Platano, che dopo l’addio non ha voluto rilasciare delle dichiarazioni su Guarnieri, evitando anche di commentare la situazione sui social.

Nel mese di settembre potrebbe essere il momento giusto per una riappacificazione oppure per la fine definitiva della loro storia.

Anche per conoscere gli sviluppi di questa situazione occorre attendere le prime puntate di settembre quando Maria De Filippi tornerà ad essere protagonista nella conduzione di Uomini e donne.