Oroscopo della settimana di Paolo Fox dall’8 al 14 agosto: Venere dalla parte dei gemelli, ottime notizie in vista

La seconda settimana di agosto comincia alla grande per alcuni segni: i gemelli potranno riprendersi da un periodo difficile, mentre bilancia e scorpione avranno poca pazienza in amore.

Ecco l’oroscopo della seconda settimana di agosto, dall’8 al 14, preparato con le previsioni segno per segno, dall’esperto astrologo Paolo Fox.

Oroscopo Ariete

Per i nati nell’Ariete la seconda settimana di agosto sarà a quattro stelle, grazie al ritorno di Venere dalla loro parte, ma in amore molto dipende dalle proprie azioni. Positiva anche la settimana per quanto riguarda il lavoro grazie alla presenza nel segno di Giove.

Oroscopo Toro

In amore i nati nel Toro non vogliono perdere tempo e andranno alla ricerca di certezze, eliminando i problemi. Per quanto riguarda l’aspetto del lavoro le soddisfazioni dipendono dalle proprie qualità.

In generale settimana a tre stelle.

Oroscopo Gemelli

Anche i nati nei Gemelli hanno Venere dalla loro parte e possono lasciarsi andare al divertimento e alla passione. Sul lavoro è necessario sfruttare al meglio la passione e la creatività per sfruttare le occasioni presenti.

Oroscopo Cancro

Ultima settimana di Venere dalla loro parte per i nati nel Cancro che devono quindi cercare di sfruttare il momento favorevole in amore, tenendo a bada i conflitti. Attenzione massima riguardo alle indecisioni sul piano lavorativo.

Oroscopo Leone

Settimana a cinque stelle per i nati nel segno che avranno anche l’importante transito nel segno di Venere con grandi cose nel comparto sentimentale.

Domenica il giorno migliore. Nessun problema in ambito lavorativo per cui è l’occasione giusta per rilassarsi, facendo però attenzione alle spese.

Oroscopo Vergine

I nati nella Vergine avranno una settimana a quattro stelle, e quindi sarò un periodo buono dal punto di vista sentimentale. Mercoledì la giornata più promettente. Sul lavoro le difficoltà sono alle spalle ed è il momento buono per una ripartenza.

Oroscopo Bilancia

In questa settimana i nati nella Bilancia avranno un po’ di stanchezza in amore, ma nel complesso la settimana sarà a quattro stelle.

Importante mantenersi calmi martedì. Nell’ambito del lavoro è il momento di superare le indecisioni.

Oroscopo Scorpione

Settimana a tre stelle per i nati nello Scorpione, con poca pazienza nel campo sentimentale, ma è necessario mettere da parte la fretta e non fidarsi di persone sbagliate. Nel lavoro si devono dimenticare le preoccupazioni con settembre che farà decollare le idee.

Oroscopo Sagittario

Oroscopo settimanale a cinque stelle per i nati nel segno con il sereno che è tornato nel campo sentimentale grazie alla presenza di Venere.

Per quanto riguarda il lavoro i nati nel segno avranno la capacità di superare tutti gli imprevisti.

Oroscopo Capricorno

Dopo un periodo in altalena nel campo dell’amore questa settimana torna il sereno nel campo dell’amore e tanta voglia di rimettersi in gioco. Molti i progetti in mente nell’ambito lavorativo e positività grazie al favore di Mercurio.

Oroscopo Acquario

Attenzione alla gelosia in amore per i nati nell’Acquario, ed evitare si innamorarsi di una persona che si trova a distanza. Nel lavoro fare attenzione alle persone conservatrici, che non sono disposte ad accettare le idee innovative.

Oroscopo Pesci

I nati nei Pesci avranno di fronte una settimana a quattro stelle e inizieranno molto bene in amore. Possibili anche nuove avventure. Sul lavoro attenzione a non spendere troppi soldi e mantenere la calma specialmente ad inizio settimana.