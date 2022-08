Bruno Arena dei Fichi d’India torna con Max Cavallari, la foto insieme sui social

Bruno e Max dei Fichi d’India di nuovo insieme e questa è già una notizia. La coppia di comici è tornata a riunirsi sui social con una foto che rievoca i vecchi tempi, in cui divertivano i fan a suon di battute.

Bruno e Max dei Fichi d’India di nuovo insieme: la foto sui social

Non è che il profilo Facebook dei Fichi d’India non vivesse. Lo spazio è sempre curato e aggiornato con cadenza quasi quotidiana, ma si tratta di solito di immagini di repertorio o frasi poetiche. Quando dopo molto tempo, invece, sabato scorso è stata pubblicata una foto vera della coppia in carne e ossa, i fan si sono scatenati.

“Buona sera a tutti!!! Buon sabato sera!” diceva la caption. Un messaggio semplice ma pieno di allegria. Nella foto, Max scanzonato con i suoi soliti pinocchietti e gli occhiali, vestito di bianco e con una maglia dal numero sei stampato. Di fianco a lui Bruno, l’ineguagliabile compagno di avventura e carriera. In sedia a rotelle, che fa però un sorriso e un saluto con la mano. “Un abbraccio fico a tutti – si chiude così il messaggio – Bruno e Max”.

Bruno Arena torna sui social: la reazione dei fan

Storico volto di Zelig, nel 2013 Bruno Arena era stato colpito da un aneurisma celebrale mentre era impegnato proprio a registrare una puntata del programma.

La situazione era sembrata critica e dopo mesi in ospedale, era stato trasferito in una clinica per intraprendere un percorso riabilitativo. In seguito, il comico era stato costretto a restare in sedia a rotelle sebbene avesse gradualmente ripreso alcune funzionalità. Bruno ha avuto la fortuna di essere circondato sempre da persone molto affezionate a lui.

Oltre all’amico e collega Cavallari, in questi anni difficili, ha avuto al suo fianco il figlio Gianluca Arena, anche lui comico, con cui nel 2020 ha partecipato al film Uno di noi.

Il sorriso di Bruno Arena è sempre stato un vero magnete, anche per il pubblico, che ha reagito con una pioggia di cuori e commenti positivi, dicendo in vari modi “Bello vedervi insieme”, “La vostra amicizia è un esempio per tutti noi” e poi “Grazie per aver portato felicità nelle vostre case”. Bruno oltre che cabarettista è un ottimo interprete di canzoni, quindi un artista collega ha voluto dedicargli un pensiero pubblicando un vecchio video in cui Bruno canta accompagnato dal pianoforte.