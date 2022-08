Diletta Leotta, le foto con il nuovo fidanzato Giacomo: chi è lui e come si sono conosciuti i due

Diletta Leotta ha conosciuto lo scorso anno il suo attuale fidanzato, dal quale sembra inseparabile: per la prima volta, in questi giorni, sta anche mostrando foto di loro due insieme.

Diletta Leotta ha un nuovo amore e fa di tutto per tenerlo per sé. Il nuovo fidanzato della conduttrice si chiama Giacomo ed ha fatto la sua prima comparsa “social” nelle foto di lei, scattate durante una vacanza che la bellissima sta trascorrendo insieme al ragazzo ed a molti amici.

Non è un personaggio pubblico il nuovo amore di Diletta Leotta: dopo dirigenti celebri, pugili famosi e attori di grandissimo fascino, Diletta Leotta è finalmente felice accanto a un uomo che non cerca le luci della ribalta.

Diletta Leotta, le immagini con il nuovo fidanzato Giacomo Cavalli

Giacomo Cavalli e Diletta Leotta si frequenterebbero dallo scorso inverno, ma sono apparsi insieme solo nelle foto dei paparazzi, e neanche troppo.

Evidentemente proteggere questa relazione, per la Leotta, è molto importante. Cavalli, 28enne è figlio del velista Beppe Cavalli: è laureato in Economia e gestione aziendale ed ha seguito un master in management.

Diletta Leotta, i fidanzati: da Matteo Mammì e Daniele Scardina

In principio fu Matteo Mammì: dirigente Sky, per molti anni è stato il compagno di Diletta Leotta, che in lui sembrava aver trovato l’amore. La storia si era però interrotta, nonostante i due fossero andati anche a convivere: nel 2019 la rottura definitiva.

Subito dopo era iniziata una storia fatta di tira e molla con Daniele Scardina, il noto pugile, che era però durata meno di un anno. In seguito Diletta Leotta si era fidanzata con Can Yaman e si riteneva che i due sarebbero anche potuti arrivare ai fiori d’arancio: in realtà, nonostante le voci di matrimonio e convivenza, i due si erano lasciati lo scorso anno. Ora, la felicità sembra arrivata con Giacomo Cavalli.