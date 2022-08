Fabio Testi: “La mia fidanzata mi ha lasciato per un ragazzino”. Cosa fa e come vive oggi

L’attore fa il punto su tutti gli amori avuti, a partire dalla “prima volta”. Fabio Testi racconta delle relazioni ma anche delle occasioni mancate, e parla della sua attuale condizione economica.

Fabio Testi e gli amori: “non li ho mai contati”

Di donne, Fabio Testi ne ha avute parecchie. Complice l’aspetto attraente, che gli è costato spesso anche pettegolezzi e disavventure professionali, l’attore ha sempre avuto relazioni con donne molto belle. A partire dalla prima persona che lo iniziò alla more “La mia prima volta – racconta Testi al Corriere della sera – fu a 16 anni, con una bellissima svedese, alla quale portai in dono una rosa dal mio giardino”.

Dei tanti amori che hanno popolato la sua vita è difficile tirare le somme: “Chi li ha mai contati?” rivela l’attore al Corriere. Eppure, le lettere d’amore che ha ricevuto le ha custodite tutte gelosamente: “In cantina ci sono cinque scatoloni pieni” – confessa. “Sono parte della mia storia – spiega l’attore – e ora che vivo da solo nella mia tenuta di Affi con una singola camera da letto, ogni tanto mi ricordo dei miei amori, ma anche delle mie amicizie”.

Fabio Testi “lasciato” dall’ultima fidanzata, più giovane di lui di 47 anni: cosa fa oggi l’attore

Da un po’ di tempo quindi Testi vivrebbe da solo, forse da quando ha rotto con l’ultima fidanzata.

La storia d’amore con la donna, una sessuologa più giovane di lui di 47 anni, era finita in copertina sul settimanale Diva e donna. L’attore aveva dichiarato di averla conosciuta proprio per via del suo mestiere: “Ero lì per una visita di controllo e lei è andata oltre: ha voluto visitare di più!“. La relazione però si sarebbe sfaldata ben presto: “Dopo un po’ ha fatto pace con il moroso coetaneo e se n’è andata“ – ha raccontato con un po’ di amarezza l’attore.

Oggi nella sua vita sembrerebbe esserci qualcun altro ma forse ancora si tratta di una relazione agli inizi: “C’è una donna con cui mi vedo – dice – una specie di amicizia affettuosa che va avanti da un po’”.

L’attore oggi dichiara di vivere con la sola pensione: “1.110 euro al mese” e di accettare solo offerte ben remunerate, come quella che lo ha fatto partecipare al GF Vip nel 2020: “La produzione del Grande Fratello mi ha pagato bene e l’ho fatto” – ha detto”. Dopotutto, Fabio Testi sembra felice così: “Ho qui i miei cani, le mie piante da frutto, gli animali. Giro le città con letture di poesia e mi tengo in forma.

Dopotutto, questo prendere la vita per quello che ci dà ogni giorno è parte della mia educazione veneta. Che sia benedetta” – dichiara Testi.