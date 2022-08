Antonella Clerici, le incredibili immagini del viaggio in Normandia insieme al compagno Vittorio Garrone

L’amata conduttrice televisiva della Rai, Antonella Clerici, dal 2016 condivide la vita con il fidanzato Vittorio Garrone. Dopo aver chiuso il matrimonio con il giovane Eddie Mertens, insieme al quale ha dato alla luce la piccola Maelle, la Clerici è di nuovo innamorata.

Chi è Vittorio Garrone, il compagno di Antonella Clerici

Non tutti sanno però chi è Vittorio Garrone, il compagno che ha fatto perdutamente innamorare Antonella Clerici.

Garrone è nato a Genova il 27 aprile 1966 ed è un noto imprenditore petroliere nonché maggiore azionista del gruppo ERG. Diplomato al liceo classico e laureato in Scienze Politiche a indirizzo economico-internazionale, ha poi lavorato nel settore dell’eolico, fino a diventare presidente di un’azienda di purificazione di acqua industriale.

La nota conduttrice, pur di stare a fianco al fidanzato, si è trasferita nel verde di villa Basini, ad Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Essendo Garrone attivo nel campo sportivo in qualità di esecutivo di Sampdoria Marketing & Comunications, nella tenuta è inoltre presente un allevamento di cavalli per discipline olimpiche.

Cosa sappiamo su Vittorio Garrone e Antonella Clerici

Della bionda e riccia conduttrice sappiamo che è stata sposata prima con un giocatore di basket, poi con un produttore discografico e dopo aver concluso la relazione con Eddie Martens, ha donato il suo cuore all’imprenditore genovese.

Già un anno fa si vociferava su un matrimonio che riguardava proprio la coppia Garrone-Clerici, tuttavia possiamo affermare che oggi non ci sono più notizie a riguardo.



Possiamo dire con certezza che un amore autentico, bello e duraturo non necessita di formalità e dimostrazioni: sicuramente la coppia in questione non deve dimostrare niente a nessuno e semmai vivere intensamente l’amore che lega l’uno all’altra.

Le vacanze in Normandia

La conduttrice 58enne si è trasferita con il compagno nella fresca Normandia, nel Nord della Francia, dove trascorrerà le vacanze in mezzo a boschi, borghi incantanti e cibo. Antonella Clerici afferma di amare recarsi in questa terra ricca di natura incontaminata, dove può essere se stessa insieme alla sua famiglia.