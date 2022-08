Antonino Cannavacciuolo, sapete chi è il padre dello chef famoso? È un uomo molto rispettato e conosciuto

Mentre tutti conosciamo il rinomato chef Antonino Cannavacciuolo, un punto di riferimento per gli amanti della cucina televisiva in Italia e soprattutto del programma Masterchef, in cui è giudice, però non tutti conoscono suo padre: è stato proprio lo chef, con un interessante scatto, a sorprendere tutti.

Antonino Canavacciuolo

Ormai conosciutissimo grazie alle numerose apparizioni televisive, diversi anni fa lo chef Antonino Cannavacciuolo ha ottenuto 2 stelle Michelin e conquistato i telespettatori con i programmi Cucine da incubo, MasterChef Italia, ‘O mare mio e Celebrity MasterChef.

Nel 2016, inoltre, Cannavacciuolo è stato ospite del Festival di Sanremo e insieme a Joe e Lidia Bastianich, è diventato il protagonista di Family Food Fight.



Originario di Vico Equense, diplomato all’Istituto Agrario e una vita passata in mezzo ai fornelli di ristoranti francesi e del Quisisana di Capri, lo chef adora i sapori tipici della Costiera Amalfitana.

Uno scatto pubblicato sui social media dove compare in piscina insieme a suo padre, ha fatto impazzire tutti i fan. Ma chi è questo personaggio che ha stregato tutti?

Chi è l’adorato padre di Antonino Cannavacciuolo,

Lo scatto pubblicato su Instagram dallo chef stellato italiano mentre si trova in piscina insieme a suo padre, ha ricevuto tantissimi commenti dopo che Antonino ha chiesto se tra loro ci fosse somiglianza.



Stiamo parlando di Andrea Cannavacciuolo, un personaggio molto noto in zona in quanto insegnante presso l’Istituto Alberghiero di Vico Equense e dove lo stesso Antonino si è formato.

In una vecchia intervista ai microfoni de “Il Corriere”, Antonino Cannavacciuolo ha affermato che suo padre era cuoco e scultore.

Una persona davvero speciale, che ama scavare zucche, modellare burro e margarina, scolpire il legno e persino il ghiaccio.

Il messaggio che ha fatto piangere i fan

Sempre sui social, tempo addietro, Antonino aveva pubblicato un commovente messaggio dedicato proprio a papà Andrea, in cui rammentava la prima volta in cui era entrato in una cucina professionale, a circa 8 anni, insieme a lui. Cannavacciuolo racconta inoltre che adorava seguire il padre nelle cucine dei grandi ristoranti sognando di diventare appunto uno chef e che, se oggi lo è, è solo merito suo.