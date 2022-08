Luciana Littizzetto, chi è l’ex compagno Davide Graziano e chi è il famoso e presunto nuovo fidanzato

Della vita privata di Luciana Littizzetto sappiamo poco, proprio perché l’ha sempre custodita gelosamente, tuttavia, siamo a conoscenza del fatto che la presentatrice e attrice italiana è stata fidanzata per quasi 20 anni con Davide Graziano, produttore musicale ed ex batterista. Con lui avrebbe anche deciso adottare due figli, Jordan e Vanessa Beljuli, i quali oggi hanno rispettivamente 24 e 27 anni.

Chi è Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto è appunto un’attrice e presentatrice italiana, attualmente presente in Rai con Fabio Fazio e con il quale conduce programma Che Tempo Che Fa.

La sua notorietà è data soprattutto dal fatto di non avere mai avuto peli sulla lingua, di essere ironica e di fare battute estremamente pungenti.



Come abbiamo già accennato, la presentatrice torinese è stata legata per quasi 20 anni a Davide Graziano, conosciuto nel 1997 e con il quale, in una comunità di Pavia, ha adottato i figli Jordan, oggi 24enne e Vanessa Beljuli, 27enne: essendo stati adottati già da bambini, tuttavia, nessuno dei due l’ha mai chiamata mamma e questo fatto ha creato non poca sofferenza nella donna.

La separazione e l’attuale compagno di Luciana Littizzetto

Dopo la separazione dal compagno storico, fatto di cui l’attrice non ha mai voluto parlare, sembra ci sia per lei un nuovo amore nell’aria: il fortunato è Andrea Zalone, conosciuto attore, autore televisivo e doppiatore che fa da spalla a Maurizio Crozza sul Nove, nel programma Fratelli di Crozza.

Ma la collaborazione tra Crozza e Zalone non si ferma qui, perché infatti ha affiancato il famoso presentatore anche in Crozza Italia, Italialand, Crozza nel Paese delle Meraviglie, tutti su La7.

Come sappiamo della relazione tra la Littizzetto e Zalone?

Durante la vacanza in Salento, la Littizzetto avrebbe postato una foto commentando “lasciatemi qui” e taggando proprio l’uomo, anche lui originario di Torino, e dunque insospettendo i numerosi fan ai quali tutto ciò non è sfuggito.