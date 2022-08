Nadia Toffa ci lasciava il 13 agosto, 4 anni fa: la vita e il coraggio nella malattia della celebre Iena

Nadia Toffa, l’ex giornalista che ha conosciuto la fama grazie al programma Le Iene, in onda su Italia 1, era nata a Brescia il 10 giugno 1979 e a causa di un glioblastoma multiforme, ci ha lasciati il 13 agosto 2019.

Chi era Nadia Toffa: la famiglia e gli studi

Nadia Toffa ha vissuto la sua adolescenza a Brescia, prima di frequentare l’università a Firenze: ha esordito per la prima volta in una televisione nazionale nel 2009, diventando giornalista nel programma Le Iene.

Durante i suoi interessanti servizi, Nadia si occupò di fatti molto gravi, come le presunte truffe organizzate dalle farmacie ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, quelle relative allo smaltimento illecito dei rifiuti messo in atto dalla camorra in Campania, della proliferazione delle sale slot machine e del preoccupante aumento dei tumori tra Caserta e Napoli e nella “Terra dei veleni” a Crotone.



Nel 2015 la Toffa conduce il talk show Open Space, in onda su Italia 1 e nel 2016, prima insieme a Geppi Cucciari e Pif e poi con Giulio Golia, Matteo Viviani, Andrea Agresti e Paolo Calabresi, diventa conduttrice de Le Iene; programma che, nel 2018, condurrà invece insieme a Nicola Savino.

Nadia Toffa, il tumore: il malore nel 2017, poi le cure

Le capacità di Nadia Toffa sono state riconosciute sia tramite l’affetto dei fan, sia con i premi ricevuti il 15 aprile 2015, quando vince il 1° premio nella sezione TV del Premio Internazionale Ischia di Giornalismo e nel giugno 2018, vincendo il Premio Luchetta per un reportage realizzato con Marco Fubini e inerente la prostituzione di minori che ha luogo nella periferia di Bari.



Il 2 dicembre 2017, purtroppo, Nadia scopre di avere un cancro quando è vittima di un malore durante le riprese di un servizio a Trieste. La conduttrice torna a prendere parte a Le Iene solo qualche mese dopo, l’11 febbraio del 2018, quando rivela di essersi assentata a causa di un glioblastoma multiforme.



Il male però ricompare a marzo ed è la stessa Toffa a rivelarlo durante un’intervista a Verissimo, il 13 ottobre 2018: Nadia ha continuato a combattere con le unghie e con i denti, esattamente come farebbe una guerriera e senza mai perdere il sorriso.

Il 13 agosto del 2019 purtroppo Nadia ha perso la battaglia con il cancro.