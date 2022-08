Margherita Pastore, chi è la moglie di Piero Angela e come si sono conosciuti

Sono stati sposati per 67 anni e Piero Angela ha sempre parlato di lei con amore. Chi è Margherita Pastore, la donna che ha vissuto al fianco del divulgatore.

Al fianco di Piero Angela per 67 anni, Margherita Pastore in Angela è la madre di Alberto e Christine Angela. Il divulgatore ha spesso parlato di lei e raccontato la loro vita insieme.

Margherita Pastore: chi è la compagna di vita di Piero Angela

Morto in pieno agosto, all’età di 93 anni, Piero Angela ha lasciato un vuoto nell’opinione pubblica italiana e anche nei suoi affetti. Malgrado con la sua passione sia entrato nelle case dei telespettatori come una persona cara, quasi fosse una conoscenza diretta di tutti gli italiani, Piero Angela lascia una famiglia “di sangue”, molto unita e forte.

Il divulgatore ha spesso parlato della moglie, Margherita Pastore, raccontando la sincerità del loro rapporto, da cui sono nati due figli: il noto divulgatore Alberto e Christine Angela. Ballerina professionista, Margherita aveva solo 18 anni e lavorava già alla Scala di Milano. Proprio in quel periodo conobbe Piero Angela, che all’epoca aveva 24 anni e si innamorò perdutamente di lei: “Ho avuto un colpo di fulmine – ha raccontato spesso il divulgatore – ma è accaduto in un’epoca in cui ci si dava ancora del lei”.

Piero Angela e la moglie Margherita Pastore: il primo incontro e il matrimonio

La storia di come si sono conosciuti Margherita e Piero Angela somiglia a molte altre, ma è tinta di tonalità poetiche perché gli stessi protagonisti hanno un che di poetico.

“L’ho conosciuta alla festa di un’amica – ha raccontato il conduttore – mi sono messo a suonare il pianoforte e ci siamo innamorati”. Angela infatti, oltre a essere un giornalista e divulgatore, è stato un grande jazzista e ha iniziato a suonare il pianoforte da piccolissimo, diventando un prodigio e pubblicando anche dei dischi di musica jazz. Dopo quell’incontro la vita di entrambi cambiò profondamente, e Piero Angela aveva dichiarato tempo fa di avere una sorta di rimorso per non aver alimentato il talento della moglie, promettente ballerina.

“Ho ancora un senso di colpa per aver interrotto la sua carriera, era una giovane promessa. Però lei mi ha sempre detto di essere stata felice”. Proprio negli ultimi tempi aveva dichiarato quanto grande fosse reciprocamente il sentimento che li legava: “Ancora oggi abbiamo, l’uno verso l’altra, molto amore, rispetto e tolleranza”. Schiva e riservata, Margherita Pastore si è mostrata pubblicamente solo in pochissime occasioni. Eppure Piero Angela le aveva fatto una splendida dedica con un libro sull’amore, dal titolo Ti amerò per sempre, scritto a quattro mani con la figlia Christine.