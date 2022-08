Oroscopo di Paolo Fox del 17 agosto 2022 segno per segno: amore in subbuglio, è tempo di mettersi in gioco

Giornata piena di occasioni per alcuni segni. Situazione movimentata soprattutto in amore: quali segni saranno favoriti dalle stelle.

Ecco le previsioni per la giornata di mercoledì 17 agosto elaborate dall’astrologo Paolo Fox con tutti i 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo Ariete

I nati nell’Ariete per quanto riguarda il lavoro avranno molto presto una conferma, mentre in amore non devono trasportare nel rapporto con il partner i problemi sul lavoro.

Oroscopo Toro

I nati nel Toro nell’ultimo periodo hanno avuto delle polemiche nel campo sentimentale, mentre sul lavoro è il momento giusto per sfidare la situazione attuale e rimettersi in gioco.

Oroscopo Gemelli

Con la Luna in opposizione i nati nel segno potranno avere dei problemi in amore, litigando in particolare per l’educazione da dare ai figli, mentre sul lavoro avranno la possibilità di discutere di tutti i progetti.

Oroscopo Cancro

Dubbi e ripensamenti possibili per i nati nel segno, e giorno non del tutto ideale. Nell’ambito del lavoro è necessario tenere sotto controllo specialmente i problemi relativi alla burocrazia.

Oroscopo Leone

Per i nati nel segno la giornata di mercoledì li vedrà al centro dell’attenzione in campo sentimentale, ed anche sul lavoro la giornata appare decisamente promettente.

Oroscopo Vergine

Per i nati nella Vergine la Luna si trova in una posizione un po’ dissonante, ma questo non pregiudicherà la giornata nel campo dell’amore.

Attenzione a non cedere alle provocazioni in campo lavorativo.

Oroscopo Bilancia

Con la Luna dalla loro parte i nati nel segno nelle questioni amorose non devono perdere tempo. Sul lavoro non ci saranno grandi soddisfazioni e si interromperanno delle collaborazioni.

Oroscopo Scorpione

In amore i nati nel segno devono cercare di non perdere di vista i loro obiettivi e possono lasciarsi andare alle emozioni. Possibili cambiamenti nell’ambito del lavoro.

Oroscopo Sagittario

Per i nati nel segno del Sagittario la posizione della Luna porta buone notizie in campo sentimentale e ci saranno delle novità anche nel campo del lavoro, anche con possibili cambi di mansione.

Oroscopo Capricorno

La luna entra nel segno e questo porta a delle belle sorprese in amore. Nell’ambito del lavoro ci saranno delle novità positive e potranno essere accolte delle richieste effettuate in precedenza.

Oroscopo Acquario

Sorprese in amore per i nati nel segno con la Luna dalla loro parte. Occasione importante per i single e dovranno approfittarne. Nell’ambito del lavoro potrebbe arrivare il momento di un cambiamento radicale.

Oroscopo Pesci

La posizione di Venere nel segno, porta alla necessità di chiarimenti in amore e dimenticare i disagi.

Nell’ambito del lavoro è necessario fare attenzione alle spese che risultano molto alte.

Qui l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana 15-21 agosto.