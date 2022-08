Vi ricordate di Angela Favolosa Cubista? Chi era e che fine ha fatto il personaggio iconico di Uomini e Donne

Angela Favolosa Cubista è stata per anni una delle protagoniste di Uomini e Donne, ma ormai da tempo ha lasciato la televisione. Ma non il palcoscenico...

In tanti ricordiamo la simpatica cubista che tempo fa presenziava nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, Angela Favolosa Cubista e che da qualche tempo ha fatto sentire la sua assenza.

In effetti, la 76 enne esplosiva ballerina ha abbandonato improvvisamente il programma e non abbiamo saputo più niente di lei.

Angela Favolosa è stata una delle protagoniste del programma: ma che fine ha fatto e che cosa fa oggi? Scopriamolo insieme.

Chi era Angela Favolosa Cubista

Chi segue il programma in onda su Canale 5, Uomini e Donne, che ricomincerà a breve, sa bene che Angela Favolosa Cubista era stata una scoperta del programma C’è posta per te, al quale partecipò alla ricerca di un suo amore giovanile e in cui si esibì in uno dei balletti che la fecero diventare virale sul web.

Senza alcuna esitazione, la conduttrice Maria De Filippi la volle subito nel suo talk show come ospite d’eccezione.

Ancora non vi era distinzione tra trono classico e over, ma sin da subito Angela conquistò il pubblico televisivo.

La presenza della donna nel programma andava più che bene, eppure sembra non abbia esitato a interrompere bruscamente la collaborazione con il dating show, senza dare alcun preavviso o spiegazione.



Ma dopo aver avuto successo in televisione, di cosa si occupa oggi nella vita privata Angela Favolosa Cubista?

Il motivo dell’abbandono e cosa fa oggi Angela Favolosa Cubista

É proprio Angela Favolosa Cubista a raccontare di non aver ricevuto vari pagamenti da Mediaset e da un giorno all’altro non essere stata più chiamata per prendere parte al programma.



Il dispiacere della donna è stato grande, al punto da aver persino perso 4 kg, tuttavia, non è rimasta con le mani in mano e oggi Angela è diventata una star dei social.

L’ex cubista 76enne di Uomini e Donne ha mantenuto il suo look appariscente e pubblica spesso i video dei suoi balletti sul social Tik Tok, dove il pubblico la apprezza perché appare proprio per come si è sempre mostrata.