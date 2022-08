Uomini e Donne, slitta la data di inizio del programma: quando potremo vedere il dating show

Uomini e Donne, secondo le prime indiscrezioni, sarebbe dovuto iniziare il 12 settembre 2022: in realtà pare che le cose andranno in maniera diversa, e sono emersi numerosi dettagli sui presenti.

I fan di Uomini e Donne potrebbero dover prolungare il patimento dell’attesa di un altro po’. Stanno infatti circolando voci riguardanti lo slittamento della data di inizio del programma, anche se non è molto chiaro cosa avrebbe provocato la modifica dei piani di Queen Mary.

Uomini e Donne, quando inizia la nuova edizione del programma

Uomini e Donne è morto, Dio benedica Uomini e Donne. Non c’è stato neanche il tempo di mandare al mare le ultime due coppie nate nel programma a giugno (quella di Luca Salatino e Soraia e quella di Veronica Rimondi e Matteo Farnea) che sono cominciati gli spoiler su cosa potrebbe accadere la prossima edizione: concorrenti che tornano, vecchie figure storiche che scompaio nel nulla, il prossimo intervento chirurgico di Gemma Galgani.

Si vociferava di una data su tutte, per il debutto dei prossimi tronisti e dei corteggiatori: il 12 settembre. Secondo le ultime indiscrezioni, invece, le riprese del programma cominceranno solo a fine agosto e quindi potremmo dover aspettare una settimana in più per godere dei momenti tipici del programma: la presentazione dei tronisti, quella delle corteggiatrici e dei corteggiatori e qualche prima scaramuccia con gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Uomini e donne, cosa sappiamo della prossima edizione

Riguardo alla prossima edizione qualche certezza comunque c’è: Gemma Galgani riprenderà il suo posto, alla ricerca eterna dell’amore della sua vita.

Tra i nuovi tornisti si dice che possa arrivare Antonio medugno, di recente personaggio amatissimo del GF Vip. Il vip è anche stato visto in compagnia di Gianni Sperti in stazione a Forte dei Marmi, forse per qualche chiacchierata di lavoro.

Al contempo pare ormai improbabile il ritorno di Biagio Di Maro, che ha avuto diversi conflitti e contrasti con la stessa Maria De Filippi.