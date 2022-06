Uomini e Donne, Veronica Rimondi e Matteo Farnea: l’annuncio che sconvolge i fan dopo un mese d’amore

Sembra che le cose stiamo procedendo molto bene per Matteo Farnea e Veronica Rimondi, coppia appena nata negli studi dell’onnipotente Maria De Filippi. La “scelta di Veronica” è stata fatta al novantesimo minuto della trasmissione, esattamente l’ultimo giorno (o quantomeno è quel giorno che è andata in onda) ma i due sembrano già affiatatissimi, tanto da avere già dei programmi di vita ben definiti. Tra questi ce ne sarebbe anche uno già messo in atto e il fatto non può che sconvolgere i fan della coppia.

Veronica Rimondi e Matteo Farnea: dalla scelta in agonia ai weekend sempre insieme

Veronica Rimondi e Matteo Farnea stanno vivendo l’idillio dell’amore.

Si è trattato di un idillio pensato: prima è arrivata la scelta di Veronica, che ha fatto quasi provocando un infarto al povero Matteo (mai si è sentito monologo più torturante negli studi Helios) e poi c’è stato quel piccolo problema di lui che, violando le regole del trono (che prevedono che la coppia non possa mostrarsi insieme prima della messa in onda della scelta) aveva pubblicato una foto che li mostrava insieme.

Tutto è però bene quel che finisce bene: in un modo o nell’altro i due sono sempre stati insieme dopo la fine del programma.

Quel che suona incredibile è che la coppia abbia già dei progetti per il futuro, laddove una coppia convenzionale, dopo un mese di frequentazione, tendenzialmente ha appena cominciato a ricordarsi il modo in cui ha salvato il partner nella rubrica del telefono.

Matteo e Valeria, casa insieme e mutuo: ma è possibile?

I due, in una diretta, si sono lanciati anche oltre: non solo hanno dichiarato di avere già dei progetti ma anche di averli già messi in atto. Durante una diretta, a chi ha chiesto loro se avessero progetti di convivenza, hanno infatti detto: “Abbiamo già preso una casa. Abbiamo firmato un mutuo, un piccolo mutuino.

Grande casa, piccolo mutuino”. La cosa pare incredibile: considerando i tempi burocratici in Italia e quanto non sia proprio affare da poco trovare una casa, fare un’offerta, farsela accettare e poi chiedere un mutuo -e ricevere l’accettazione pure di quello- la domanda sorge spontanea: Matteo e Veronica hanno cominciato a cercare casa mentre erano ancora nei camerini di Uomini e Donne?

Certo è che i due sembrano fare molto sul serio. Anche Maria De Filippi avrebbe “benedetto” l’unione, dicendo: “Maria è stata molto contenta per noi. Quando ha capito che avrei scelto Matteo, mi ha detto: ‘Portatelo via perché è il ragazzo giusto per te!’.

Maria è una donna straordinaria e per me è stato un grande onore conoscerla”.