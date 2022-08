Maurizio Costanzo, a quanto ammonta il patrimonio dell’uomo che ha “inventato” i talk show

Maurizio Costanzo è uno dei personaggi più importanti della televisione italiana e ne ha fatto la storia come giornalista ce come conduttore di programmi. Il successo ottenuto con le sue trasmissioni gli ha portato un ingente patrimonio che condivide con l’attuale moglie Maria De Filippi.

Il patrimonio di Maurizio Costanzo

L’inventore dei talk show in televisione, iniziando dal suo famosissimo “Maurizio Costanzo Show”, e proseguendo con altri programmi di successo come Buona Domenica, come molti altri personaggi pubblici ha accumulato nel corso degli anni un patrimonio importante, anche se le cifre non sono mai state rese note nè dallo stesso Costanzo nè da altri del suo entourage.

Quello che è sicuro, tra le sue entrate, è la pensione da giornalista, come lo stesso Maurizio Costanzo ha affermato più volte, ricordando di avere iniziato la sua carriera da giornalista appena 17enne. Anche se l’83enne presentatore non ha mai rilasciato dichiarazioni riguardo al suo patrimonio sicuramente le cifre saranno milionarie, dato che la società nella quale è socio insieme alla moglie fattura molti milioni di euro ogni anno per le trasmissioni che vengono portate in televisione, specialmente sui canali del gruppo Mediaset.

Le proprietà di Maurizio Costanzo

Oltre alle cifre importanti dei suoi guadagni, Maurizio Costanzo, insieme alla moglie possiede una bellissima casa in una zona turistica di prim’ordine, l’Argentario, sulla costa della Toscana. Una casa nella quale trascorrono entrambi le vacanze estive, spostandosi dalla quella di Roma dove hanno la residenza ufficiale e che resta utilizzata invece da entrambi nei periodi lavorativi, in quanto più comoda sia per lui che raggiunge in breve tempo gli uffici che per Maria de Filippi che fa altrettanto con gli studi “Helios” dove vengono registrati gran parte dei programmi televisivi che poi vanno in onda sulle reti Mediaset.

Recentemente per la loro casa di produzione, la Fascino, sono emerse per il 2020 cifre di fatturato pari a 59,5 milioni di euro con incassi oltre i 10 milioni di euro ogni anno, cifre molto importanti e che danno un’idea ben precisa dell’ammontare del patrimonio del conduttore.