Loredana Lecciso sul rapporto con Romina Power: “La verità viene fuori”. Nuove tensioni tra le due?

Loredana Lecciso ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo Tv parlando dei suoi progetti per il futuro e dell’amore per i suoi figli. Ma Lecciso ha anche lanciato una frecciatina a Romina Power, le sue parole.

Loredana Lecciso e Romina Power: com’è il loro rapporto

Tra i due amori di Al Bano, Loredana Lecciso e Romina Power, non è sempre andato tutto liscio, anzi. Da anni le due signore finiscono al centro del gossip per una relazione difficile, le cui asperità a volte sono insorte in modo irruento finendo sui giornali. Uno dei momenti più forti si era toccato due anni fa, quando in occasione del 77esimo compleanno di AlBano Carrisi, Loredana Lecciso avrebbe organizzato una festa senza invitare Roimina Power.

Le indiscrezioni erano state pubblicate dal settimanale DiPiù, secondo cui Romina si era infuriata a tal punto da aver pensato di lasciare la Puglia, dove la famiglia “allargata” trascorre solitamente le vacanze. Ma l’episodio era forse stata la goccia che aveva fatto traboccare il vaso. Già nel 2019 infatti Al Bano aveva rivolto un appello pubblico alle due donne, che arrivava dopo anni di tensioni e screzi. “Nessuna delle due ha alcuna colpa – aveva detto il cantante – e io voglio solo la pace”.

Ora, a distanza di molto tempo, i riflettori tornano a riaccendersi per l’intervista di Loredana Lecciso al settimanale Nuovo Tv. Dichiarazioni minime, ma che sembrano celare molto di più: “La verità sui rapporti con Romina? La verità viene fuori nel bene e nel male – ha detto la showgirl: “È questione di tempo, e io sono paziente” – ha concluso. Parole che potrebbero celare nuove tensioni. Ma chi lo sa, quel che è certo è che nella pazzesca tenuta di Al Bano c’è spazio per entrambe.

Loredana Lecciso e i progetti per il futuro: le rivelazioni a Nuovo TV

Nell’intervista a cuore aperto, Lecciso ha rivelato quali siano i suoi piani per i prossimi anni e come sta adesso.

La showgirl compirà 50 anni il prossimo 26 agosto, quindi ha colto l’occasione per fare bilanci e parlare della sua vita privata oltre che del lavoro.

“Con Al Bano va tutto benissimo – ha detto – Abbiamo ritrovato la nostra dimensione iniziale”. Quindi Lecciso ha raccontato di tenere molto ai suoi figli e ha spiegato che adesso sono proprio loro la sua prima preoccupazione: “Sono proiettata molto verso i miei figli – confessa – al livello familiare vorrei vedere mia figlia Brigitta sposata, avere un nipotino e vedere Jasmine e Bido laureati“.

Sul piano professionale, la showgirl ha espresso il desiderio di tornare in tv a una sola condizione: “Se mi proponessero un programma in coppia con mia figlia Jasmine accetterei subito e Al Bano – ha rivelato Lecciso – ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi”. Sembra un periodo molto positivo per la showgirl che ha dichiarato: “Sono serena, mi piacerebbe il perdurare di questo stato di normalità e di tranquillità. Già la mancanza di problemi mi sembra un successo”.