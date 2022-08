Niccolò Bettarini, che fine ha fatto il figlio di Simona Ventura che venne accoltellato e rischiò di morire

Nel 2018, fuori da un locale di Milano, Niccolò bettarini fu aggredito a coltellate: ricevette 11 colpi e rischiò la vita. Come sta oggi il figlio di Bettarini e Ventura.

Niccolò Bettarini, figlio d’arte, primogenito del calciatore Stefano Bettarini, e della conduttrice Simona Ventura, oggi ha 25 anni e si interessa di televisione. Anche Niccolò, che ha ereditato dalla madre la bellezza e dal padre il fisico statuario, ha cercato di fare carriera nel mondo del calcio come il padre, vivendo ed allenandosi in Inghilterra, ma degli infortuni al ginocchio per i quali si è sottoposto anche a degli interventi chirurgici, lo hanno costretto a terminare anzitempo la carriera. Nella famiglia di Niccolò ci sono altri due fratelli, Giacomo, il minore, e Caterina, una ragazza, figlia di una partente di Simona ventura, che la conduttrice ha adottato nel 2014 al termine di un percorso di affidamento.

La tragedia sfiorata

Nel mese di luglio del 2018, Niccolò Bettarini fu protagonista, suo malgrado, di una tragedia quasi sfiorata, quando per aiutare un amico rimase vittima di un accoltellamento a Milano all’uscita di un locale notturno. Un episodio che lo costrinse al ricovero in ospedale a Niguarda per le cure del caso e che fece preoccupare molto entrambi i genitori che sono molto affezionati al ragazzo e da lui ricambiati nonostante la burrascosa separazione avvenuta.

Simona Ventura dopo l’episodio era rimasta accanto al figlio e poco dopo aveva potuto annunciare che era fuori pericolo nonostante avesse ricevuto ben 11 coltellate. A seguito di quella vicenda vennero arrestati tre ragazzi che in seguito furono processati e condannati per tentato omicidio. Fortunatamente, grazie anche all’intervento tempestivo di alcuni amici che hanno chiamato i soccorsi, Niccolò Bettarini è potuto tornare alla vita normale.

La vita privata di Niccolò Bettarini

Attualmente la condizione sentimentale di Niccolò Bettarini è quella di single, ma in passato ha avuto diverse storie tra le quali una con una fashion blogger, Ginevra Lambruschi, molto seguita sui social.

Dopo la fine della storia con Ginevra, il figlio di Simona Ventura ha avuto un rapporto con Michelly Sander, una modella brasiliana nota per essere stata la “madre natura” nel programma televisivo Ciao Darwin, ma anche questa storia si è conclusa.