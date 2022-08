Oroscopo di Paolo Fox del 23 agosto, martedì stellare: Ariete un po’ nervoso, Gemelli pronto a nuovi incontri

Come ogni giorno ecco le previsioni per tutti i segni dello zodiaco che riguardano martedì 23 agosto, preparate da Paolo Fox.

Oroscopo Ariete

Con la Luna dissonante i nati nel segno in questo giorno sono un pò nervosi e potrebbero lasciarsi andare a battute che infastidiscono le persone vicine. Anche in ambito lavorativo è necessario evitare le polemiche in modo da ritrovare la serenità.

Oroscopo Toro

I nati nel Toro hanno le stelle dalla loro parte, ma in campo sentimentale devono chiarire alcune cose in sospeso. Periodo promettente nel campo del lavoro con la posizione favorevole del Sole che fa muovere alcune cose.

Oroscopo Gemelli

Per i nati nel segno è un giorno propizio per nuovi incontri per cui è necessario approfittarne. Nell’ambito lavorativo non ci sono difficoltà, ma i miglioramenti dipendono dall’atteggiamento.

Oroscopo Cancro

In amore per i nati nel segno non c’è la giusta armonia per cui è necessario risolvere qualche problema ancora in ballo. Sul lavoro per ora è meglio lasciare da parte i nuovi progetti.

Oroscopo Leone

In campo sentimentale i nati nel segno sono chiamati a chiarire quello che non va e devono parlarne. Per il lavoro le idee sono presenti e chiare, ma per vederle avere successo è necessario attendere la settimana prossima.

Oroscopo Vergine

Con la Luna dalla loro parte, per i nati nella Vergine sarà una giornata brillante in amore, ed anche sul lavoro questo giorno sarà molto interessante e ci sarà la possibilità di sviluppare un nuovo progetto.

Oroscopo Bilancia

Attenzione alla Luna in posizione dissonante che potrebbe portare alcuni ritardi in amore per i nati nel segno. Per l’aspetto del lavoro c’è il transito di Mercurio nel segno che permette di organizzare delle nuove cose.

Oroscopo Scorpione

In amore i nati nel segno hanno necessità di evadere un po’, liberando la mente dai pensieri, mentre nel lavoro conviene pensare già al mese successivo e restare fermi in attesa di progetti futuri.

Oroscopo Sagittario

Per i nati nel segno la fine del mese di agosto sarà speciale nel campo sentimentale. Non mancano le novità nemmeno in campo lavorativo e dietro l’angolo si intravedono già dei grandi progetti.

Oroscopo Capricorno

In amore la Luna resta in posizione di opposizione e i nati nel Capricorno devono avere ancora pazienza. Evitare le discussioni sul lavoro e anche le polemiche.

Oroscopo Acquario

In amore è necessario fare molta attenzione alle relazioni con partner del Cancro e dell’Ariete. Nel settore lavorativo è necessario avere pazienza per l’aspetto economico che vedrà delle buone soluzioni in seguito.

Oroscopo Pesci

Nella serata di martedì possibili nuovi incontri per i nati nei Pesci, con buone opportunità. In ambito lavorativo è un momento interessante che si protrarrà sino all’autunno.