Oroscopo Paolo Fox 22 agosto: cambiamenti in arrivo per tutti i segni, la luna sorride a chi fa grandi progetti

Ariete metta in conto dei ritorni di fiamma in amore, Sagittario approfitti della luna favorevole per fare grandi progetti.

Ecco le previsioni per il penultimo lunedì di agosto relative ai 12 segni dello zodiaco, elaborate da Paolo Fox.

Oroscopo Fox Ariete

I nati nel segno potrebbero avere dei ritorni di fiamma in amore a vogliono lasciarsi andare alla passione. Nell’ambito del lavoro attenzione a non commettere passi falsi, molto meglio fare delle riflessioni.

Oroscopo Toro

I nati nel segno in questo giorno devono lasciarsi andare in campo sentimentale e accorciare le distanze con il partner. Nell’ambito del lavoro stanno arrivando delle soddisfazioni attese da tempo.

Oroscopo Gemelli

Per i nati nei Gemelli la giornata si prospetta interessante sul fronte dell’amore, soprattutto per i single.

Nel lavoro occorre mostrare forza e determinazione per mettere a profitto delle buone idee.

Oroscopo Cancro

Giorno buono per l’amore per i nati nel Cancro che devono programmare attentamente la giornata, e se ricevuti, accettare gli inviti. Per il lavoro è necessario seguire il proprio istinto e le proprie intuizioni senza troppe preoccupazioni.

Oroscopo Leone

Nel campo sentimentale per i nati nel segno è necessario mettere da parte l’agitazione e parlare chiaro, mentre sul lavoro non mancheranno delle buone opportunità in cui credere.

Oroscopo Vergine

In amore i nati nel segno supereranno tutti i problemi e potranno godere della passione. La giornata di lunedì in ambito lavorativo deve essere sfruttata per elaborare dei progetti per il futuro.

Oroscopo Bilancia

In attesa dell’arrivo di Mercurio che porterà delle nuove conoscenze è necessario buttarsi alle spalle il passato e lasciarsi andare. Nell’ambito del lavoro è necessario calmare le proprie agitazioni in vista di giorni che porteranno chiarezza.

Oroscopo Scorpione

I nati nello Scorpione hanno la Luna in posizione favorevole, ma devono fare attenzione in amore a causa della posizione contraria del pianeta Venere.

Possibili cambiamenti in arrivo nel settore del lavoro.

Oroscopo Sagittario

I nati nel Sagittario saranno critici per quanto riguarda l’amore unendo anche della razionalità.

Nell’ambito lavorativo Giove è in una posizione favorevole e quindi si deve pensare a progetti per il prossimo futuro.

Oroscopo Capricorno

Mettersi a disposizione in amore è indispensabile in campo sentimentale mentre per quanto riguarda l’aspetto del lavoro non è il momento di buttare all’aria tutto quanto fatto finora.

Oroscopo Acquario

La noia che pervade in questo giorno i nati nel segno non facilita la creatività e quindi l’amore ne risente.

Necessario non sprecare tempo nell’ambito lavorativo e quindi non rimandare ai giorni successivi.

Oroscopo Pesci

In questo giorno i nati nel segno hanno una maggiore sensibilità e quindi devono stare molto attenti in amore. Nell’ambito lavorativo avranno la sensazione di essere sotto pressione e vorrebbero avere a disposizione alcuni giorni di riposo e relax.