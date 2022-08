Oroscopo di Paolo Fox di mercoledì 24 agosto 2022: Leone farà scelte coraggiose, Capricorno si avvia a un periodo positivo

Sentimenti confusi per Toro, giornata positiva per il lavoro. Stelle agitata per Gemelli, Bilancia sottotono.

Come ogni giorno ecco un estratto delle previsioni elaborate dall’astrologo Paolo Fox per mercoledì 24 agosto, suddivise segno per segno.

Oroscopo Ariete

In amore i nati nell’Ariete stanno vivendo un momento difficile e quindi la scelta giusta in questo giorno è quella di isolarsi. Nell’ambito del lavoro è necessario prestare molta attenzione a tutte le discussioni, anche le più banali.

Oroscopo Toro

I nati nel Toro avranno una giornata un po’ confusionaria in amore e sarà possibile anche rimandare un evento importante. Le stelle promettono bene dal punto di vista lavorativo e nella prossima settimana si potranno fare delle scelte importanti.

Oroscopo Gemelli

In amore è arrivata la calma dopo momenti di agitazione ed è il momento di mettere in chiaro quello che si vuole. Molte idee in campo lavorativo, con il recupero che sta iniziando e apprezzamenti da parte dei colleghi.

Oroscopo Cancro

Nel campo sentimentale i nati nel Cancro devono stare attenti ai ritorni di fiamma mentre sul lavoro sarà un giorno buono per far decollare un progetto pronto da tempo.

Oroscopo Leone

I nati nel segno devono essere più coraggiosi in amore e approfittare anche di possibili nuovi incontri. In ambito lavorativo potrebbero arrivare delle offerte importanti che non devono essere lasciate scappare.

Oroscopo Vergine

Dopo aver fatto chiarezza in amore, in questo giorno i nati nella Vergine devono mantenere la calma senza far sentire colpevole il partner. Possibili risposte in arrivo nei prossimi giorni nel settore del lavoro.

Oroscopo Bilancia

Dopo una mattinata sottotono, per i nati nella Bilancia ci sarà un recupero nel pomeriggio, ma sarà necessario stare molto attenti alle discussioni. Dopo molti cambiamenti avvenuti sul lavoro è il momento della stabilità.

Oroscopo Scorpione

I nati nel segno devono andare avanti in campo sentimentale lasciandosi alle spalle il passato.

Anche nel lavoro sarà possibile risolvere i problemi che si presentano con molte soluzioni a disposizione.

Oroscopo Sagittario

La posizione favorevole di Luna e Venere favorisce gli incontro d’amore per i nati nel segno e anche l’ottimismo nel campo del lavoro, con grande energia a disposizione per farsi notare.

Oroscopo Capricorno

La posizione non contraria della Luna permette dei recuperi importanti in amore per i nati nel segno, e sul lavoro è necessario approfittare del pomeriggio per completare l’uscita da un periodo negativo.

Oroscopo Acquario

In questo giorno i nati nel segno devono mantenersi calmi e pazienti, perché la serata potrebbe portare delle incomprensioni in amore. Nell’ambito lavorativo avranno delle esigenze particolari e solleciteranno i collaboratori.

Oroscopo Pesci

Buona la mattinata in amore per i nati nei Pesci che avranno invece minore fortuna nel pomeriggio. Attenzione in ambito lavorativo a mantenere la calma e la serenità per ottenere risultati positivi.