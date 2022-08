Patrizia De Blanck: chi è, perché è una contessa e il possibile bis al Grande Fratello Vip

Conosciuta con il soprannome di contessa De Blanck a causa delle sue discendenza nobiliari, Patrizia è uno dei personaggi che popola spesso i salotti della tv. Regina di gossip, conosce infatti i retroscena di molto segreti piccantucci dei vip nostrani, è di origini cubane e ama il nostro paese dove detiene gran parte delle sue proprietà. Insieme alla figlia, nata dal rapporto con il su secondo marito, ha partecipato a due reality durante i quali entrambe, hanno lasciato la loro impronta facendosi notare per il carattere forte che le contraddistingue.

Chi è Patrizia De Blanck

La contessa Patrizia De Blanck nasce a Cuba nel 1940 da Lloyd Dario, esponente dell’aristocrazia cubana e proprietario del noto palazzo veneziano ‘Ca Dario.

Con l’ascesa al potere di Fidel Castro la sua famiglia è stata esiliata dall’isola e pertanto si è ritirata in Italia. La donna è stata protagonista di numerose apparizioni in tv, inizialmente come valletta de Il Musichiere in seguito alla corte di Chiambretti per passare poi alla Mediaset con Bonolis. I reality sono sicuramente i programmi che hanno contribuito di più a farla conoscere al grande pubblico. Di recente è scomparsa dal grande schermo a seguito di un grave problema di salute che le ha sfigurato il volto e di cui ha raccontato solo di recente nel salotto di Barbara D’Urso.

Perché Patrizia De Blanck è una contessa

Le origini nobiliari di Patrizia De Blanck sono dovute al padre, Lloyd Dario, discendente di una famiglia veneziana e dell’ambasciatore a Cuba Guillermo De Blanck. Impossibile effettuare una stima del suo patrimonio, anche se conta numerose ville e piantagioni si zucchero sull’isola cubana che in seguito sono state nazionalizzate ma delle quali non si conosce ancora il futuro. Inoltre, la donna è proprietaria di una villa d’epoca a Roma dove abita insieme alla figlia Giada e ai loro cagnolini.

La donna ha numerose altre proprietà immobiliari acquistate anche in seguito alla sua partecipazione a numerosi programmi tv.

Che fine ha fatto oggi?

Oggi Patrizia De Blanck sta per tornare sulle scene dopo un lungo periodo di stop dovuto alle sue condizioni di salute. L’ultima sua apparizione risale all’Isola dei Famosi durante la quale afferma di aver mangiato un top. Inoltre, la donna ha regalato numerosi altri gossip al pubblico che ha sempre apprezzato al contessa per la sua sincerità un po’ troppo fuori dagli schemi. Oggi Patrizia e la figlia Giada sono in lizza per una probabile partecipazione al Gf Vip anche se non c’è nulla di certo, non resta che attendere per vedere il suo futuro in tv.

Nel frattempo, in una recente intervista ha parlato del suo incontro ravvicinato con “il diavolo”.