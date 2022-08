Teresa Trisorio, chi è la moglie di Enrico Montesano e come si sono conosciuti

Enrico Montesano è conosciuto in Italia per le sue doti di attore, che lo hanno visto partecipe in molti ruoli divertenti. Oltre ad avere recitato in diverse pellicole cinematografiche, Montesano è stato ingaggiato più volte in vari spettacoli teatrali che hanno lasciato a bocca aperta la platea. Di lui si conosce molto ma si sa ben poco della sua terza moglie.

Enrico Montesano e Teresa Trisorio: la storia d’amore

Enrico Montesano nasce a Roma nel 1945 e presto vengono fuori le sue doti artistiche che conosciamo tutti molto bene. Nella vita privata è un tipo solare, proprio come al cinema. In campo sentimentale, l’attore ha alle spalle ben tre matrimoni.

L’ultimo è con Teresa Trisorio, l’attuale moglie alla quale è legato da trent’anni. Teresa ha conquistato l’eclettico e versatile Enrico con una bellezza visibile agli occhi di tutti e con la discrezione che la rende poco incline ai pettegolezzi. I due si sono conosciuti molto tempo fa a Roma e in poco tempo è scattata la scintilla. In una delle rare uscite pubbliche insieme, Teresa ed Enrico sono stati “avvistati” in Via Veneto, una delle strade principali di Roma, dove si sono recati per ricordare il luogo del loro primo bacio.

Il matrimonio di Enrico e Teresa

Forse non è facile stare vicino a un uomo come Enrico che oltre a essere un ottimo attore è anche un cantante provetto e un presentatore d’eccellenza.

Enrico ha recitato a fianco di molte donne famose come Caterina Caselli e sono note anche le sue passioni politiche poiché è stato prima consigliere comunale, poi europarlamentare anche se ha deciso di dare le dimissioni da un mondo che forse non è nelle sue corde. Teresa è sempre riuscita a tenere testa agli impegni del marito con il quale è sposata dal 1992. Dall’amore tra i due sono nati i figli Michele Enrico e Marco Valerio che hanno deciso di seguire le orme del padre e infatti lavorano con lui a teatro.

Cosa fa nella vita Teresa Trisorio

Scoprire la vita di Teresa Trisorio non è facile perché la donna tiene molto alla sua privacy e non ama rivelare informazioni su se stessa. Anche se è stata spesso ospite di programmi televisivi, Trisorio non ha mai detto molto del suo matrimonio né parlato dei suoi figli perché preferisce rimanere lontana dalle luci della ribalta. È proprio per questo motivo che Enrico è stato molto sorpreso quando, A “Domenica Live” la donna ha registrato un videomessaggio proprio per lui.

Se è vero che Enrico Montesano “sarà tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le stelle“, come riporta TvBlog, Teresa Trisorio ha davanti un’altra sfida.