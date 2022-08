Ballando con le stelle, “Enrico Montesano e Luisella Costamagna nel cast”? Quando dovrebbe cominciare il programma

Nelle scorse ore il sito di televisione e spettacolo TvBlog ha anticipato la partecipazione di Enrico Montesano a Ballando con le stelle. Ora Dagospia dà per certo il sì di Luisella Costamagna.

Nei giorni scorsi non era trapelato quasi nulla sull’inizio della trasmissione. Nelle scorse ore invece il sito specializzato TvBlog ha diffuso delle anticipazioni circa i suoi futuri concorrenti.

Enrico Montesano nel cast di Ballando con le stelle? Lo scoop di TvBlog

“Enrico Montesano sarebbe vicinissimo al clamoroso ritorno in Rai. L’attore, secondo quanto risulta a TvBlog, sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle”. A dare la notizia è TvBlog, sito specializzato in televisione e spettacolo. Stando alle fonti del sito, Montesano sarebbe il prossimo concorrente della trasmissione di Milly Carlucci in onda a partire da giorno 8 ottobre 2022.

La trasmissione quest’anno dovrà scontare l’assenza di Vito Coppola, che ha deciso di iniziare una nuova avventura all’estero come ballerino. Mentre Arisa, che sta vivendo un momento di piena libertà artistica e personale, potrebbe tornare dalla concorrenza su Mediaset, ad Amici di Maria De Filippi come professoressa.

“Luisella Costamagna e Mughini a Ballando con le stelle”: l’annuncio di Dagospia

L’altro nome di Ballando con le stelle appare su Dagospia, che dà per certi Luisella Costamagna e Giampiero Mughini. A dire il vero, il nome di Mughini circolava già da tempo insieme a quello del nuotatore Alex Di Giorgio, sorprende invece la scelta di Luisella Costamagna.

Giornalista e conduttrice, storica collaboratrice di Michele Santoro, cresce nella sua scuola con programmi come Moby Dick, Il raggio verde, Sciuscià, che fa emergere tutto il talento giornalistico di Costamagna. La carriera della giornalista continua al Maurizio Costanzo show e su La7, dove conduce Omnibus e In onda. Nel 2012 il itorno in Rai, col programma Robinson. Poi varie esperienze fino a quando nel 2020 prende le redini di Agorà al posto di Serena Bortone.

Chiusa la stagione di Agorà, Luisella Costamagna sarà davvero pronta per Ballando con le stelle?