Arisa torna da professoressa ad Amici di Maria de Filippi? Al posto di quale docente potrebbe entrare

Per la cantante un ruolo da docente nel talent show di Maria De Filippi. Al posto di chi potrebbe entrare.

La cantante e showgirl potrebbe tornare ad Amici di Maria De Filippi come docente. A rivelarlo è TV Blog, che ha scatenato le previsioni sugli scenari posibili per i docenti della prossima stagione del talent show di Canale 5. Come potrebbero cambiare le commissioni di Amici.

Arisa ad Amici di Maria De Filippi: cosa sappiamo

Non ha mai smesso di far parlare di sé Arisa, che negli scorsi giorni ha pubblicato un nuovo singolo un po’ “trasgressivo” dal titolo Tu mí perdícíon. La cantante ha concluso un anno molto intenso, che l’ha vista indossare le vesti di una ballerina e creare un gossip sfrenato sulla sua vita sentimentale per una relazione con il suo maestro di ballo Vito Coppola, che oggi pare giunta al capolinea.

Ora Tv Blog, sito di spettacolo e televisione, anticipa che Arisa potrebbe tornare ad Amici come professoressa. La cantante era già stata in cattedra ad Amici nel 2020, quando aveva composto la commissione di canto insieme ad Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Al suo posto l’anno successivo era entrata Lorella Cuccarini, una docente molto amata dai giovani, tanto da avere instaurato un rapporto personale e di stima anche oltre la scuola, come conferma la sua presenza al concerto di Alessandra Amoroso a sostegno di Rosa Di Grazia.

Al posto di chi entrerebbe Arisa? Le possibili commissioni di Amici

Una possibilità quotata sul web è che Arisa non sostituisca nessuno e che la commissione di canto passi da tre a quattro docenti. Uno scenario possibile o forse un’utopia, visto che non ci sono elementi in realtà per ipotizzare un allargamento di campo. L’illusione, a cui si sono aggrappati soprattutto i fan di Cuccarini-Pettinelli-Zerbi, resta comunque una vaga opzione. Secondo Fanpage, si potrebbe pensare all’addio di un componente della commissione di ballo – ad esempio Raimondo Todaro, anche lui molto amato dagli studenti – e quindi il rientro di Lorella Cuccarini nel filone danza invece che del canto.

Infine è sul tavolo la prospettiva che la commissione veda Arisa prendere il posto di qualcuno tra Anna Pettinelli, Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi. Pettinelli insegna ad Amici dal 2019, mentre Rudy Zerbi ha esordito nel talent nel 2009 dopo essere stato “salvato” da Maria De Filippi quando la sua carriera discografica è finita all’improvviso. Finora niente è stato annunciato ma le indiscrezioni sono tantissime. Il sito Gossip e tv parla addirittura di una sostituzione di Anna Pettinelli con Michele Bravi e dà per molto probabile l’estensione della commissione id canto da tre a quattro (che quindi diventerebbe Arisa-Bravi-Cuccarini-Zerbi).

Cuccarini e Zerbi comunque sembrano confermati, anche se in effetti potrebbero esserci dei cambi di ruolo.