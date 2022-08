Arisa quasi nuda su Instagram: “Sono donna ma anche uomo. E non c’è niente di sbagliato in me”. La foto

Dopo la pubblicazione dell'ultimo disco, Arisa ha pubblicato una foto in posa sexy e ha lanciato un messaggio a tutta la comunità del web sull'importanza di abbattere i confini di genere.

La cantante ha conosciuto una svolta fisica e conquistato confidenza con il suo lato sexy, ma ha anche maturato una maggiore consapevolezza di sé. Adesso sembra pronta a voler abbracciare la lotta alle definizioni di genere.

Arisa in posa su Instagram: “Sono donna ma anche un uomo”. Cosa significa il suo messaggio

Da tempo Arisa ha cominciato a lanciare messaggi non solo attraverso le sue canzoni ma anche tramite la sua immagine, le sue scelte e le sue parole. Nell’ultimo anno il pubblico ha assistito a una svolta estetica importante per la carriera della cantante, che è corrisposta forse a una evoluzione personale e ha coinvolto anche ogni sfera della sua arte che – si sa – è strettamente connessa all’io di ciascun artista.

Il tema della sessualità forse è uno degli aspetti più evidenti su cui la metamorfosi di Arisa ha avuto effetto. La cantante ha acquisito un’immagine diversa agli occhi del pubblico anche grazie alla partecipazione a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci in cui ha fatto coppia fissa con Vito Coppola. Ora il ballerino, che era in aria di relazione con Arisa, ha lasciato la trasmissione per andare all’estero e le strade tra i due sembrano essersi (definitivamente?) divise.

Anche per Arisa però si tratta di un periodo più che florido per la carriera. Già all’apice del successo da anni, la cantante è appena uscita con un nuovo album Tu mì perdicion e ha ripreso i contatti con Amici di Maria De Filippi, di cui probabilmente tornerà a essere giudice.

Arisa genderfluid: la reazione dei colleghi su Instagram

Un messaggio coraggioso quello di Arisa, che – malgrado i tempi – può ancora suscitare divisioni e pregiudizi, anche a causa dell’arretratezza della legge italiana, che stenta ad attuare serie politiche per il superamento del gender.

L’artista ha comunque voluto far sentire la sua voce, pronta a sfidare anche i più reazionari tra fan e colleghi. Per fortuna, la risposta ricevuta è stata molto positiva. Tra i commenti più popolari quello di Mara Venier, da sempre a favore dell’amore senza limiti di orientamento e già officiante del matrimonio tra Alberto Matano e Riccardo Mannino.

La regina di Domenica In ha lasciato un commento semplice ma eloquente: “Bella“, accompagnato da un cuore. Un cuore e un fuoco anche da Gianni Sperti, ballerino e opinionista di Uomini e donne. Il commento più lungo però è quello di Carolyn Smith, giudice a Ballando con le stelle.

Anche lei usa per l’artista parole di condivisione e apprezzamento: “Siamo la completa essenza di tutto – scrive Smith nel suo profondo messaggio – Le donne, uomini, umani. Sono felice di questo. Ci adattiamo, diveniamo, cambiamo. Siamo una roccia”. Nei giorni precedenti, Arisa aveva fatto un altro post simile per pubblicizzare l’uscita del suo ultimo album. L’artista sembra sempre più orientata verso una piega artistica che celebra tutte le libertà, a cominciare da quella di essere se stessi.