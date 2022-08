Federica Pellegrini, tutti gli amori della Divina: da Luca Marin, Filippo Magnini e il futuro marito Matteo Giunta

Federica Pellegrini ha avuto diversi fidanzati, legati da un dettaglio comune: erano tutti nuotatori (o ex nuotatori). Tutti i suoi amori, dal "rubato" Luca Marini al futuro marito Matteo Giunta.

Federica Pellegrini, “la Divina”, che è la madrina degli Europei di nuoto in corso di svolgimento a Roma, è stata una campionessa per molti anni e sempre nell’ambiente del nuoto sono nati tutti i suoi amori, passionali e travolgenti, da quello con Luca Marin a quello con Filippo Magnini, all’ultimo, con Matteo Giunta, con il quale si sposerà probabilmente nel mese di settembre.

Federica Pellegrini e Luca Marin: il primo grande amore

La relazione con il nuotatore che in precedenza ne aveva avuta una con un’altra campionessa di nuoto ed avversaria della Pellegrini, la francese Laure Manadou, iniziò nel 2008 ed anche per questo fatto ebbe un grande risalto nel gossip.

Una relazione che è durata fino al 2011, quando la nuotatrice veneta si trovava con la nazionale ai mondiali di Shangai e si innamorò di un altro collega nuotatore, Filippo Magnini. Una situazione che lo stesso Luca Marin ha definito difficile al momento, ma che poi è tornata nella tranquillità con il rapporto tra Pellegrini e Marin che oggi è di amicizia.

Filippo Magnini, la storia con il marito di Giorgia Palmas

La relazione con Filippo Magnini è durata per 6 anni ed è terminata nel 2017. Durante questo periodo i due nuotatori hanno convissuto a Verona, con qualche crisi superata presto e ritorni di fiamma importanti, fino alla decisione da parte di Federica pellegrini di interrompere definitivamente il rapporto.

Magnini successivamente si è legato a Giorgia Palmas, con la quale ha avuto una figlia. Parlando del lungo rapporto con Federica, Filippo Magnini ha evidenziato che la storia è stata intensa e bellissima.

Matteo Giunta: chi è il futuro marito di Federica Pellegrini

L’ultima relazione della campionessa veneta è quella con Matteo Giunta, che è il cugino di Filippo Magnini e ne è stato anche l’allenatore.

A differenza delle precedenti relazioni questa è stata vissuta dalla Pellegrini e da Giunta lontano dal gossip e dai suoi riflettori. La scoperta della relazione tra i due è avvenuta per piccoli dettagli e grazie anche a dei segnali che la “Divina” ha lanciato sui social. La conoscenza tra la Pellegrini e Giunta risale al 2014 e il sentimento che li unisce e che presto sfocerà nel matrimonio è cresciuto nel corso degli anni. Per quanto riguarda le nozze la data era stata “spoilerata” per il 27 agosto, ma è stata la stessa Pellegrini a smentirla, confermando comunque che sarà molto presto.

Da scoprire anche la location e altri dettagli dell’evento che è stato affidato ad un esperto wedding planner.