Patrizia e Giada De Blanck: che rapporto hanno madre e figlia e quella sorpresa al GF Vip

I rapporti tra le due non sono sempre stati eccelsi, ma un amore profondo le lega fin dall'infanzia e in più occasioni Giada ha espresso l'amore profondo per la madre Patrizia De Blanck.

Patrizia e Giada De Blanck sono due personaggi noti al grande pubblico per le numerose partecipazioni in tv. Protagoniste di diversi reality a cui hanno partecipato sia in coppia che da sole, hanno dimostrato di avere un legame molto forte. Mamma e figlia hanno spesso condiviso momenti di difficoltà e momenti felici mostrandosi non come contesse ma come persone normali che gioiscono di fronte ai successi l’una dell’altra. Durante la quarantena però non è sfuggito ai fan un furioso litigio che le ha viste protagoniste e di cui Patrizia ha raccontato durante la sua permanenza nella casa del GF Vip.

La figlia infatti ha preferito prendere una strada diversa non condividendo con lei il percorso all’interno del reality. In ogni caso, la nuova esperienza di Giada sembra comunque portarla al successo. Vediamo i dettagli del loro rapporto.

Il rapporto tra Patrizia e Giada

I fan non devono affatto preoccuparsi, nonostante il diverbio che, a detta di chi le conosce bene, non è una novità; Giada e Patrizia De Blanck sono di nuovo in buoni rapporti. Avendo un carattere molto forte e simile, capita che madre e figlia si punzecchino. Dopo il battibecco iniziale però le due tornano subito a fare pace.

Proprio il salotto di Alfonso Signorini questa volta, è stato protagonista della pace intercorsa tra le due. Un attimo prima del verdetto che avrebbe costretto Patrizia De Blanck a lasciare la casa, la figlia Giada ha organizzato una sorpresa per la mamma. “Anche se non ci parliamo, sapevo che questa sera avevi bisogno di me perché noi siamo sempre connesse con il pensiero e con il cuore, questa sera non ti posso abbracciare ma ti volevo dire che ti voglio tanto bene. Sei stata una mamma fantastica”. In quell’occasione, Giada De Blanck aveva quindi fatto pace con la madre, mostrandole grande riconoscenza: “Nessuno sa quanto abbiamo sofferto, eravamo solo noi due, mi hai cresciuta da sola e mi hai reso una donna con dei principi e dei valori.

Grazie mamma“. Ad oggi inoltre, basta controllare i loro social per vedere che le due contesse si sostengono a vicenda tifando l’una per l’altra. Non mancano poi le storie in cui condividono i momenti di quotidianità con i fan mostrando oltre al lato che vediamo in tv anche tanta simpatia nascosta.

Il futuro in tv delle contesse

Le due donne sono protagoniste di numerosi gossip che le vogliono protagoniste di una nuova edizione del GF Vip. La contessa Patrizia ha imposto infatti anche la partecipazione della figlia per vagliare la proposta di una sua nuova entrata all’interno della casa.

Inoltre, a scatenare i fan c’è anche la possibilità che accanto a loro ci sia un famoso ex fidanzato di Giada di cui però non si è mai saputo nulla. Non resta che attendere l’inizio del reality per vedere se i gossip verranno confermati o meno. Di certo c’è un loro ritorno i tv dopo un periodo in cui sono state lontane dagli schermi per dei problemi in famiglia. Giada inoltre è stato protagonista di un brutto episodio di cronaca durante il quale uno stalker la perseguitava e le ha anche lasciato frammenti di una lapide davanti l’uscio di casa.