Barbara Gallavotti, chi è l’autrice di Superquark e allieva di Piero Angela

Scienziata, scrittrice e divulgatrice, Barbara Gallavotti è una biologa di fama internazionale. Nota al grande schermo per la sua partecipazione a Di Martedì, per molti anni è stata autrice di Superquark ed è un'allieva di Piero Angela.

Lo storico programma SuperQuark, da sempre condotto dal divulgatore scientifico Piero Angela, che si è spento a 93 anni, il 13 agosto 2022, ha da sempre ottenuto successo senza precedenti anche perché si è avvalso di un team di professionisti non da poco: una di questi è la biologa Barbara Gallavotti. Cerchiamo di scoprire insieme chi è l’autrice di programmi di spessore come Ulisse e SuperQuark.

Chi è Barbara Gallavotti, l’autrice di SuperQuark

Nel 1986, Barbara Gallavotti si diploma al liceo classico e nel 1993, si laurea in Biologia presso l’Università la Sapienza di Roma: in entrambi i casi ottiene il massimo dei voti.

Nel 1994 si abilita alla professione di biologa, oltre a ciò, diventa anche scrittrice, giornalista, divulgatrice scientifica e autrice, collaborando per programmi radiofonici e televisivi di spessore come Ulisse e SuperQuark: Gallavotti collabora con i suddetti programmi Rai da più di 20 anni. Oltre ad aver ricevuto una serie di riconoscimenti e premi internazionali, il curriculum di questa scienziata italiana è ricco di esperienze, incluse tenere lezioni su webinar e scrivere libri per ragazzi. Mentre sappiamo che, in qualità di biologa, Barbara vanta una carriera ricca e invidiabile, la vita sua privata sembra sia un mistero.

La formazione di Barbara Gavallotti

Gallavotti ha collaborato con programmi radiofonici e televisivi e si è occupata di divulgazione scientifica in riviste, radio e tv. Nel 2001 ai iscrive all’albo dei Giornalisti Pubblicisti e nel 2003 all’Unione Giornalisti Italiani Scientifici. Nel 2004 diventa autrice nel programma per bambini Hit Science, in onda su Rai 3, mentre dal 2007 al 2008 è nominata direttrice del Master in Comunicazione della Scienza e Tecnologia presso l’Università Tor Vergata di Roma; successivamente, invece, diventa titolare e responsabile del corso di Comunicazione della Scienza, presso la Facoltà della Comunicazione all’Università Roma 3.

Dal 2007 al 2012 collabora con vari programmi radio come Moebius, in onda su Radio 24 e nel 2010 diventa collaboratrice della trasmissione E se Domani.

Ma non finisce qui, perché Gallavotti ha prestato la sua esperienza anche in programmi internazionali, venendo premiata per la comunicazione multimediale, con il premio Capo d’Orlando nel 2013. Barbara Gallavotti ha pubblicato notizie di natura scientifica su quotidiani come Il Corriere della Sera, La Stampa, Panorama ed Elle, ha affrontato tematiche inerenti controversie scientifiche sulla rivista “Newton” e infine, si è specializzata in scrittura di libri per giovani.

Negli ultimi anni è stata divulgatrice a Di Martedì su LA7. I suoi libri, incluso l’ultimo sui microbi Le grandi epidemie, come difendersi, pubblicato nel 2019 con Prefazione di Piero Angela, sono stati tradotti in varie lingue. Sarà lei l’erede di Piero Angela alla guida di Superquark?