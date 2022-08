Ballando con le Stelle, Stefano Oradei lascia il programma: cosa è successo con Milly Carlucci

Stefano Oradei lascia Ballando con le Stelle: è la bomba che travolge il programma di Milly Carlucci ed arriva oggi. Lo stesso ballerino, nelle scorse ore, ha raccontato come mai quest’anno non sarà tra gli insegnanti che, ogni anno, trasformano legnosi vip in saettanti prodigi della pista da ballo (qualcuno più, qualcuno meno).

Stefano Oradei lascia Ballando con le Stelle, le motivazioni

Stefano Oradei stesso ha comunicato che quest’anno, per lui, sarà il primo senza Ballando. Non si è dilungato enormemente nel dare spiegazioni, anzi: è stato piuttosto vago. “News. È giusto per i fan e le persone che mi sostengono ogni giorno informarvi che Dopo 10 Anni circa sarà il primo anno senza Ballando” ha scritto Oradei in un post sul suo profilo Instagram.

Sulle motivazioni, ha semplicemente detto: “Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly e la produzione e… le combinazioni non funzionavano”.

Cosa farà dunque il ballerino? Semplice: si occuperà di altri progetti: “Sarò impegnato in altri progetti internazionali molto importanti in giro per il Mondo e colgo l’occasione per sostenere i colleghi e tutta la famiglia di Ballando”.

Ballando con le Stelle, chi sono i concorrenti di quest’anno

Ci sono succose novità riguardo ai nomi di coloro che parteciperanno, come concorrenti, alla prossima edizione di Ballando con le Stelle.

Tra coloro che vengono maggiormente attesi dal pubblico ci sono Iva Zanicchi, Paola Barale, Gabriel Garko ed Enrico Montesano. Si attende anche Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli, Alex Di Giorgio, Ema Stoccolma, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini e Marta Flavi.