Paola Turci, incidente per la cantante: è in ospedale, la moglie Francesca Pascale racconta cos’è accaduto

Paola Turchi al momento si trova ricoverata in ospedale: il pensiero è andato subito al primo incidente, quello in cui perse quasi un occhio 29 anni fa.

Grandissima paura per Paola Turci, che è stata ricoverata d’urgenza in ospedale dopo un incidente. La cantante, che avrebbe dovuto essere di nuovo sul palco il 29 agosto, ha dovuto annullare gli impegni di lavoro per la degenza ospedaliera. La moglie Francesca Pascale, con la quale è convolata a nozze circa due mesi fa, ha dato alcuni aggiornamenti sulle condizioni di salute di Turci.

Paola Turci ricoverata in ospedale: come sta

A quanto pare una brutta caduta avrebbe causato a Paola Turci un trauma cranico che ha costretto la cantante ad un ricovero in urgenza in ospedale. Né lei né la moglie Francesca Pascale hanno dato informazioni dettagliate sulle condizioni della donna, che però non parrebbe in pericolo e sembrerebbe in netta ripresa.

Al momento comunque i medici hanno considerato doveroso un ricovero ospedaliero di più giorni. Molte fonti riportano le parole della stessa Turci, che ha potuto comunicare sui social dall’ospedale: “Sto bene, è stata una brutta caduta e ho riportato un trauma cranico, sono in ospedale e ne avrò per qualche giorno. Ora sono un po’ rimba e non riesco a raccontarvi ma lo farò. Mi spiace per il concerto a Forlì ma farò di tutto per recuperarlo, se possibile”.

Francesca Pascale ha confermato sui social che l’allarme sarebbe rientrato: “Dopo uno spavento improvviso il peggio è passato. Anima grande, Ti Amo”.

Paola Turci, l’incidente automobilistico di 29 anni fa: le conseguenze, perse quasi un occhio

Paola Turci, qualche giorno fa, aveva annunciato il suo grande entusiasmo per il concerto del 29 agosto e per i progetti futuri: “Devo aspettare il 29 agosto per tornare sul palco ma io non vedo l’ora!!

Anche perché sarà un concerto (l’unico dell’estate) inedito, con orchestra sinfonica e band, all’ Arena di Forlì . Intanto il nuovo disco prende forma e mi appassiona sempre di più (un bene per una iper critica come me). Ma c’è anche un altro progetto su cui sto – stiamo – lavorando che riguarda il Teatro”. Il 29 agosto, d’altronde, è una data molto importante per Paola Turci, che proprio in questo giorno, 29 anni fa, ebbe il drammatico incidente che le sconvolse la vita e che le fece quasi perdere un occhio. Ogni anno, da quel giorno, festeggia l’anniversario del suo incidente, che per lei non è solo una circostanza drammatica ma anche l’episodio che le ha donato un nuovo inizio.