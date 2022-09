Francesco Chiofalo racconta l'”incubo” in ospedale: “È stato terribile. Ho pensato di essere rimasto invalido”

L'ex concorrente di Temptation Island, Uomini e donne e La pupa e il secchione aveva subito un intervento al cervello nel 2019 per l'asportazione di un tumore. Pochi giorni fa era finito in ospedale in Sicilia facendo preoccupare i fan. Ora il personal trainer romano racconta il terribile momento vissuto.

Circa dieci giorni fa, Francesco Chiofalo era stato portato in ospedale in ambulanza mentre si trovava in una discoteca in Sicilia in qualità di ospite. Il personal trainer era scomparso dai social ma continuavano a circolare delle foto di lui in carrozzina e in molti erano preoccupati per le sue condizioni di salute.

Francesco Chiofalo rompe il silenzio e parla del malore: lo sfogo su Instagram

“Era parecchio che non facevo una storia parlata su IG o non mi facevo vedere. Purtroppo ultimamente sono stato piuttosto male. Voglio raccontare quello che mi è successo, non perché io mi debba giustificare o perché sia costretto a raccontare quello che mi è successo ma dato che tanta gente mi ha scritto perché si è preoccupata, mi sembra carino raccontare quello che mi è successo”.

Esordisce così Francesco Chiofalo dopo circa dieci giorni di silenzio da quando è circolata la notizia del suo trasporto in ambulanza in Sicilia, dove si trovava per un evento in discoteca come ospite. Giorni di apprensione in cui ii fan non hanno avuto notizie e che ora lui ha deciso di raccontare come segue. “Praticamente mi trovavo in una serata in Sicilia come ospite in una discoteca quando a un certo punto, da che mi sentivo bene, andava tutto perfettamente, mi si è paralizzato completamente il braccio destro e la gamba destra e dopo pochi secondi hanno cominciato a tremare – come se avessi il morbo di Parkinson, per farvi capire.

Naturalmente son sbiancato completamente, mi è preso un colpo, ho detto: cosa sta succedendo? Quindi in poche parole, da che stavo perfettamente bene, improvvisamente la mia gamba destra e il mio braccio destro sono rimasti paralizzati e hanno cominciato a vibrare, per cui hanno deciso immediatamente di chiamare un’ambulanza e portarmi al pronto soccorso di Catania per poi spostarmi a Roma perché comunque volevo essere ricoverato qui a Roma, anche perché lì a Catania ero da solo, Quindi volevo tornare nella mia città.

Questo tremore mi è durato per quattro giorni, per cui io l’ho vissuta malissimo. Non vi nascondo che a un certo punto ho pensato al peggio, ho pensato che ero rimasto invalido perché non andava più via questo tremore con questa paralisi. Psicologicamente sono stato malissimo, per questo non ero sui social: l’ho proprio vissuta male. La cosa più pesante per me era non riuscire a camminare e dovere andare in giro con una sedia a rotelle. Ho passato veramente un incubo di quattro giorni”.

Francesco Chiofalo: la causa del malore e come sta adesso

Il personal trainer romano ha quindi spiegato come si è evoluta la soluzione una volta in ospedale: “Fortunatamente, alla fine di questi quattro giorni la gamba e il braccio hanno smesso di tremare e sono riuscito a muovermi di nuovo e sono tornato a casa”.

Poi ha spiegato la possibile causa del tremore, che sembrerebbe collegata all’operazione per l’asportazione di una massa tumorale al cervello subita nel 2019. “Sembra che questa cosa sia successa – ha spiegato Chiofalo – per un effetto collaterale dovuto a un’operazione al cervello che ho avuto per levare quel tumore al cervello che avevo. Fortunatamente non sembra che io debba rioperarmi un’altra volta”. Adesso l’ex concorrente della Pupa e il secchione sta facendo ancora degli accertamenti per valutare la possibilità che il tremore si manifesti di nuovo: “Sto facendo tutti i controlli per capire se ri-succede una cosa del genere, perché magari neanche risuccede – ed eventualmente capire come risolverla”. Ma ha voluto rassicurare i fan e ringraziarli: “Per ora fortunatamente sto bene, mi sono ripreso. Volevo ringraziarvi anche dei bellissimi messaggi che mi avete mandato e vi voglio bene.”