Luciano Ligabue: cosa sta facendo e dove vive oggi il cantautore, tra lavoro e vita privata

Luciano Ligabue è uno dei cantautori in attività più apprezzati d'Italia, e non ha mai smesso di cantare: la sua vita privata invece è molto riservata.

Luciano Ligabue è senza dubbio uno dei cantanti italiani più affermati e conosciuti del panorama musicale. Il cantautore, classe 1960 e originario di Correggio, è riuscito nel corso degli anni ad appassionare giovani e adulti con la sua musica e le sue canzoni sempre contemporanee.

Luciano Ligabue, non solo cantante: quando era commerciante e ragioniere

Ciò che colpisce di più dell’artista è sicuramente la sua grinta e il significato dei suoi brani che non parlano solo d’amore ma che sono attenti alle tematiche quotidiane. Non tutti però sanno che da ragazzo Ligabue ha svolto diversi mestieri prima di diventare cantante, come il commerciante, il ragioniere e il conduttore per le radio.

La sua passione per la musica però è sempre stata presente, infatti ha cominciato a scrivere le prime canzone già all’età di 18 anni. Tuttavia è negli anni Novanta che l’uomo comincia ad affermarsi in campo musicale grazie anche alla partecipazione al Festival Bar con la canzone Balliamo sul mondo. Da quel momento in poi il suo successo sarà destinato a non interrompersi mai.

Che cosa è successo oggi a Luciano Ligabue

Nonostante la fama nazionale di Luciano Ligabue, non tutti conoscono una parte della sua vita piuttosto dolorosa.

Sulle pagine della rivista Vanity Fair il cantautore ha dichiarato di aver vissuto un momento particolare e piuttosto difficile perché è stato operato alle corde vocali, rischiando di non poter più tornare a cantare.

Grazie però al suo carattere deciso e determinato Ligabue non si è dato per vinto ed è tornato alla ribalta più forte di prima. Il cantante oggi continua a dedicarsi alla musica: i suoi tour in tutta Italia infatti sono sempre sold out e i suoi brani diventano immediatamente delle hit. Per quanto riguarda la vita privata invece, Ligabue sembra essere piuttosto riservato: per quindici anni è stato sposato con Donatella Messori che gli ha dato un figlio di nome Lorenzo e successivamente la sua compagna è stata Barbara Pozzo (da cui invece ha avuto una bambina).