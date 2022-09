Gianni Morandi mostra le mani da vicino per la prima volta dopo l’incidente: la foto con gli effetti delle ustioni

Sono stati mesi duri per Gianni Morandi, che pur continuando a fare concerti e apparizioni televisive, ha dovuto affrontare un percorso riabilitativo molto lungo a causa di un incidente che lo scorso anno gli ha procurato gravi ustioni a mani e gambe. Ora il cantante ha deciso di condividere una foto in primo piano delle sue mani, segnate dalle ustioni, e di dare un messaggio ai fan.

Gianni Morandi e l’incidente del 2021

Era l’11 marzo 2021 quando Gianni Morandi veniva trasportato in ambulanza e poi ricoverato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna. Un incidente gli aveva causato ustioni alle gambe e alle mani.

L’artista stava facendo dei lavori in campagna e aveva condiviso proprio poche ore prima una foto sorridente. Seduto sul trattore, con dei guanti nuovi di zecca in primo piano, l’artista annunciava: “Finalmente ho trovato dei guanti della mia misura”. Poche ore dopo, il pericoloso imprevisto: mentre stava bruciando delle sterpaglie, Morandi perde l’equilibrio e scivola sul fuoco. Portato di urgenza in ospedale, il cantautore presenta ustioni a mani e gambe ma sono soprattutto le mani a meritare maggiori cure. Nei giorni successivi condivide con i fan dei momenti dall’ospedale e spiega il percorso riabilitativo.

La mano destra è quella che appare più grave. Morandi porta un tutore su quell’arto e si concentra con la fisioterapia.

Gianni Morandi mostra le mani dopo le ustioni: la foto

Proprio la fisioterapia e le cure ospedaliere gli ha permesso di fare passi da gigante. Lui stesso ha pubblicato su Instagram di verse foto delle sessioni di riabilitazione, svolte per fino nel periodo dell’Epifania, quando il cantante era impegnato a Sanremo.

Ad aver contribuito però è stato certo anche il suo spirito ottimistico e combattivo. A 77 anni, Morandi continua a salire sul palco con musicisti più giovani di lui, è molto attivo sui social e ha perfino accettato la sfida di condurre Sanremo 2023.

Nelle scorse ore, insieme alla foto in cui si mostra in primo piano con le mani solcate dalle ustioni, Gianni Morandi ha scritto: “Voglia di urlare!!”. Tra i primi fan a commentare la foto è l’amico e collega Lorenzo Jovanotti, che anche per mostrargli il suo sostegno, ha scritto per lui il brano “Allegria”.