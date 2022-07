Gianni Morandi condurrà Sanremo 2023 con Amadeus: l’annuncio al Tg1 in diretta e la reazione di lui. Il video

In smoking all'edizione delle 20:00, Amadeus comunica che Gianni Morandi sarà con lui sul palco per tutte e cinque le serate del Festival. L'annuncio e la reazione di Gianni Morandi.

Come da (nuova) tradizione, il conduttore e direttore artistico di Sanremo, Amadeus, ha dato l’annuncio durante il telegiornale delle 20 del primo canale Rai.

Festival di Sanremo 2023: chi condurrà insieme ad Amadeus

Nella seconda metà di giugno, Amadeus aveva fatto lo stesso: si era presentato al bancone del Tg1 e aveva annunciato che Chiara Ferragni avrebbe guidato la serata di apertura e quella di chiusura del Festival di Sanremo 2023. Era entrato a gamba tesa, inaugurando la conduzione della giornalista Giorgia Cardinaletti, che iniziava la sua esperienza al timone dell’edizione delle 20:00 dopo una storica conduzione di Francesco Giorgino, la cui carriera al Tg 1 sembra sia bruscamente giunta al termine proprio nelle ultime ore.

All’annuncio della presenza di Chiara Ferragni erano seguiti complimenti, attestati di stima e ringraziamenti reciproci e in molti avevano visto in questa scelta la volontà del direttore artistico di continuare ad avvicinare Sanremo ai giovani. Ora Amadeus annuncia la partecipazione di Morandi, che oltre a essere un protagonista eterno di Sanremo, da anni collabora con artisti in erba o comunque più giovani di lui e aggiorna il suo stile conquistando anche un pubblico nuovo.

“Sarò con il grande Gianni Morandi”: l’annuncio di Amadeus e la reazione di Morandi

Amadeus si presenta in smoking al bancone del tg1, dettaglio che non passa inosservato a Giorgia Cardinaletti, che presagisce l’annuncio in arrivo. Quindi il conduttore esordisce dicendo “Il prossimo Festival di Sanremo, per tutte e cinque le sere sul palco saremo in due: io e il grande Gianni Morandi“. Pronta la replica di Morandi, che attraverso un filmato mandato in onda dalla rete risponde anche lui in smoking. “Buonasera signora Cardinaletti e buonasera telespettatori del Tg1 – esordisce Morandi – Caro Amadeus, non sono in giro con Jovanotti, stasera sono a casa.

Mi sono messo lo smoking perché – confessa il conduttore – la proposta che mi hai fatto qualche giorno fa mi ha prima sorpreso e poi entusiasmato”.

Quindi con la consueta ironia, il cantautore dice: “Poi mi sono fatto una domanda? Ma perché Amadeus mi vuole vicino? Ho pensato che hai fatto tre festival straordinari, grandi successi, però anche molto impegnativi, faticosi. E tu nel 2023 avrai già compiuto 60 anni“. Gesticolando con grinta, Morandi continua: “Allora forse hai bisogno vicino di qualcuno che ti dia una mano forte, energica, giovane, e quindi hai chiamato me!”.

Non resta che aspettare di vederli in azione, nella 73esima edizione del Festival, che andrà in onda dal 7 all’11 febbraio 2023 su Rai 1.