Oroscopo di Paolo Fox del 7 settembre 20222: Venere cambia posto nel Cielo, ecco i segni favoriti in amore

Paolo Fox prevede grandi cambiamenti nel cielo per diversi segni, ora che Venere ha lasciato i gemelli e i transiti sono cambiati. Cosa succederà il 7 settembre.

Ecco cosa dicono le stelle secondo Paolo Fox per la giornata di mercoledì 7 settembre: nella giornata di questo giovedì si prevede un cambio di posto per Venere, che dopo il passaggio in Gemelli va ora ad allietare altri segni zodiacali.

Ariete

Per voi nati sotto questo segno, in questo giorno vi sentirete particolarmente sensuali, tanto da riuscire a farvi notare anche da persone che considerate al di fuori della vostra portata.

Toro

Nella giornata di oggi sarete in particolare sintonia con il vostro partner. Anche se potrebbero presentarsi delle situazioni difficili a lavoro, grazie alla vostra caparbietà riuscirete a superarli brillantemente.

Gemelli

Venere ha lasciato il vostro segno, ma voi siete ancora al centro della scena. Siete sempre impeccabili e il vostro stile è inimitabile.

Cancro

Vi siete presi una pausa di riflessione, poiché in questo periodo alcune vecchie tensioni si sono ripresentate. Vi sentite confusi e volete rilanciarvi.

Leone

Una serie di transiti nel vostro segno vi assistono. Molti settori della vostra vita si stanno rimettendo in carreggiata, dalla vostra famiglia, alla professione.

Vergine

Le stelle oggi vi faranno un bel regalo, magari una sorpresa o una nuova conoscenza.

Grazie all’ottimo assetto planetario anche la bellezza e il benessere saranno al top.

Bilancia

Probabilmente non vi sentite supportati abbastanza dal vostro partner, meglio mettere le questioni in chiaro, altrimenti le discussioni diventeranno sempre più accese. A lavoro siete sulla buona strada del successo.

Scorpione

La giornata di oggi favorisce i sentimenti e non solo. Dal punto di vista lavorativo potreste fare un bel salto di qualità.

Sagittario

Oggi, se il partner ancora non c’è. è la giornata giusta per mettervi in cerca, poiché il cielo è particolarmente armonico. A lavoro anche gli impegni più gravosi saranno affrontati con tutta la vostra buona volontà.

Capricorno

Oggi potreste avere un incontro con una persona importante della vostra vita, come il capo o un superiore. Approfittatene per imparare qualcosa di più.

Acquario

È arrivato il momento per voi di riprendere in mano certi discorsi che si erano interrotti. Ci sono ancora tanti fili da ricongiungere.

Pesci

Per voi nati sotto questo segno ci sono ancora tante cose da mettere a posto a lavoro. Se volete cambiare ruolo, questo è il momento giusto per farlo.